Corona virüsüyle mücadele eden Türkiye’den AVM manzaraları

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı normalleşme takvimi kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonlarıyla birlikte alışveriş merkezleri açıldı.

Türkiye genelindeki 436 alışveriş merkezinin yüzde 80'i bugün kapılarını açtı. AVM'lere herkes istinasız ateşi ölçüldükten sonra ve maskeyle alındı. İşte, Türkiye’nin pek çok şehrinden AVM manzaraları…

İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir alışveriş merkezine alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar, AVM girişinde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe kuralını da hiçe saydığı görüldü. Vatandaşlar tarafından oluşturulan metrelerce kuyruk havadan drone’la görüntülendi.

HALI VE ÇAYDANLIK ALMAYA GELDİLER

Bursa’da 150 mağazası bulunan bir AVM’nin sadece marketinin ve 3-5 mağazasının açık olduğu gözlendi. Yavaş yavaş hareketlenen AVM’ye gelenlerin bahaneleri ise şaşırttı.

Kimi çocuğu için kıyafet ve bez alacağını ifade ederken, bazısı da halı ve çaydanlık almaya geldiğini söyledi.

AVM içindeki sinema salonları, spor salonları, restoranlar ve kuaförler kapalı kalırken, asansörlerin de hizmet vermeyeceği açıklandı.

“HEYACAN YOK, ESKİSİ GİBİ DEĞİL”

Düzce’de bir AVM'nin açılmasıyla, içeri ilk girenlerden birisi olan Selçuk Mustafa Yıldız, şunları söyledi: İçeri girdik ama içerisi bomboş durumda. AVM açıldı ama açılmayan bir sürü mağaza var. Şu anda yabancı bir yere gelmiş gibi olduk. Bir farklılık hissettik. Sakinlik var, farklılık var, heyecan yok, Eskisi gibi değildi. Bazı şeyler değişti.