Coronayla mücadelede Gaziantep Valiliği’nden önemli karar! Rapor almadan 14 gün izinli sayılacaklar

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında toplandı. Son günlerde artan vakaların ele alındığı toplantı sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Filyasyon ekipleri tarafından, Covid-19 pozitif hastalarla temaslı olduğu tespit edilen kamu ve özel sektör çalışanlarının herhangi bir sağlık kuruluşlundan Sağlık Raporu almaksızın 14 gün süre ile idari izinli sayılmalarına,

İZİN BELGESİ OLARAK KABUL EDİLECEK

*Temaslıların karantinada olduklarına dair Kaymakamlıklarca belge düzenlenerek filyasyon ekipleri aracılığıyla şahıslara verilmesine ve kamu kurum ve kuruluşları ile özel işyeri/işletmeler tarafından bu belgelerin izin belgesi olarak kabul edilmesine,

*Yukarıda belirtilen tedbirlere ve alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağına karar verilmiştir.

TÜRKİYE'DE SON DURUM Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 19 Eylül Cumartesi gününün verilerine göre 68 kişi hayatını kaybederken, son 24 saat içerisinde bin 538 yeni corona virüsü vakası tespit edildi.Bu güncel verilerle birlikte Türkiye'de salgının başladığı günden beri 301 bin 348 vaka tespit edilirken, 7 bin 445 insan Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi.