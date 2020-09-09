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Covid-19 salgını nedeniyle KKTC’ye giriş çıkışlar durduruldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu COVID-19 salgınının artması nedeniyle 4 gün önce aldığı adaya girenlere 7 ile14 gün arası karantina kararından sonra yeni bir karar alarak, bu günden geçerli olmak üzere Kıbrıs’a hava ve deniz yoluyla girişlerin 13 Eylül tarihine kadar durdurdu. Kararın, üniversitelerin kayıt ve açılış dönemi olması nedeniyle KKTC’ye gidenlerin karantina için ayrılan tüm yurt ve otelleri doldurması, gelecek yeni yolcuların karantina konaklamalarının sağlanamayacağı gerekçesi ile alındığı belirtildi. 

Latif SANSÜR
15:54 -
Haberler Gündem
Covid-19 salgını nedeniyle KKTC’ye giriş çıkışlar durduruldu

KKTC, karantina için ayrılan yurt ve otellerin dolması üzerine, bu günden geçerli olmak üzere, hava ve deniz yoluyla giriş çıkışlara kapatıldı.

Üniversite kayıtları için KKTC'ye gitmek için bilet alan binlerce kişi, havayolu şirketleri ile Mersin Taşucu'dan Girne ve Magosa'ya yolcu taşımacılığı yapan firmalardan gelen mesajla durumu öğrendi.

13 EYLÜL’E KADAR KİMSE ALINMAYACAK

KKTC Bakanlar Kurulu 4 gün önce aldığı kararla adaya girenlere 7 ile14 gün arası karantina uygulanmasına karar vermişti. O tarihten itibaren gidenlerin karantina süresi dolacağından, yeni gelenlerin karantinaya alınacağı 13 Eylül'e kadar tüm seferler durduruldu.

YOLCULARA MESAJLA BİLDİRİLDİ

Türkiye yönüne yolcu taşımacılığının sürdüğünü belirten gemi firmaların bilet alanlara “Önemli Uyarı” başlığıyla gönderdikleri mesajda, “KKTC Bakanlar Kurulu 08 Eylül 2020 tarihli kararı doğrultusunda;13 Eylül 2020 tarihine kadar (13’ü dahil) Türkiye’den KKTC yönüne Girne ve Gazimağusa limanlarında yolcu kabulü yapılmayacağından, Taşucu-Girne seferlerinde yolcu taşımaya 13 Eylül 2020 tarihine kadar ara verilmiştir. KKTC’den Türkiye yönüne seferlerde bir değişiklik olmayıp, yolcu taşımaya kesintisiz devam edilecektir” denildi.

KKTC'DE SERT UYGULAMALAR GERİ DÖNDÜ

Kıbrıs'ta COVID-19 salgınının artması nedeniyle Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bir dizi karar aldı. Buna göre;

* Eğlence mekanlarının faaliyetleri ile doğum günü, sünnet töreni, düğün, mevlit ve toplu ibadetler 1 Ekim tarihine kadar yasaklandı.
* Cenaze törenleri 1. Derece yakınların katılımı ile sınırlandırıldı.

* Karantina kapasitesi göz önüne alınarak Maliye Bakanlığı tarafından gelecek kişilerin karantinada kalmasının sağlanması kaydı ile uçak seferlerinin günde iki uçak, gemi seferleri ise günde bir sefer (75 yolcu) ile sınırlandırıldı.

* Gelecek yolcuların karantina konaklamalarının sağlanamayacağı durumlarda uçak ve gemi seferleri sınırlandırılacak veya iptal edilecek.

* 20 Eylül'den itibaren gelecek üniversite öğrenci sayısı üniversite karantina merkezlerinin kapasitesini aşmayacak şekilde sınırlandırılacak.

* 20 Eylül'den sonra gelecek öğrenciler üniversitelerin belirleyeceği Sağlık Bakanlığı’nın denetleyip onayladığı yurt veya otellerde 7 gün süre ile karantinaya alınacaklar.

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Son güncelleme: 15:58 09.09.2020
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