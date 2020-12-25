Cumhurbaşkanı Erdoğan: Villalarda partilere izin verilmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da cuma namazı sonrası gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erdoğan’ın açıklamalarının satır başları şöyle;

* Sayın Putin’in ifadeleri aynen kendini de ifade eden ifadelerdir. Sayın Putin’ile tanıştığımdan bu yana ben de aynen bu şekilde kendisini tanıdım.

* Özü sözü bir, verdiği sözde duran, ikili ilişkilerimizde gerçekten hiçbir devlet neredeyse bu tür münasebetlerimizi güçlü götürebildiğimiz ülke nadirdir.

* Şu ana kadar sürdürdüğümüz münasebetleri aynı şekilde temenni ederim ki sürdürürüz. Aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman hedeflerimez de aynı kararlılıkla yürüyoruz.

ÇİN AŞILARI…

* Tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi. Yalnız ülkemin başkanıyım. Başta kendi danışmanlarım var. Sağlık Kurulum var. Bunun yanında da bakanım var. Kendilerinden edindiğim bilgilerle ilk etapta Çin’den gelecek 50 milyon anlaşmamız var. Yalnız ilk 4,5 milyon gelecek.

* Öncelikle sağlık elemanlarımız olmak üzere aşılama sürecini başlatacağız. Ben aşı olacağımı zaten açıklamıştım. Bu konuda tüm vatandaşlarımı da aynı hassasiyete davet ediyorum. Birlikte bu konuda bu işin mütaasısı olan doktorlarımızdır. Herkes bu alanda konuşmamalı. Konuşacak olanlar varsa hocalarımızdır, doktorlarımızdır.

* Değişik alanlarda hocalarımızın yaptıkları açıklamalarla bizim herhangi bir ihtilafa yol açmadan kimsenin de aslında virüsle savaşıyoruz aklına da virüs düşürmemeliyiz.

* Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşıyı olacağız. Temennimiz inşallah bununla birlikte bu corono virüsü belasına karşı mücadelemizi en başarılı şekilde verelim. İlk etapta Çin var aynı zamanda Almanya var. Bu iki ülkeden gelecek aşılarla birlikte sürecimizi işleteceğiz.

YILBAŞI KUTLAMALARI…

*Pazartesi günü kabine toplantımız var. Bir defa bu tür partiler, otellerde-villalarda olsun… Tüm güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak.

* Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. İstihbaratımız nerede bu tür şeyler olduğunu tespit ederse oralara gerekli operasyonu yapar.

* Bizim için insanımızın hayatı her şeyden ötedir. Bizim devlet olarak görevimiz, insanımızın sağlığını hayatını korumaktır.

* Sonra ne diyecekler? ‘Bak… Devlet nerede? Tedbiri almadı.’ Buna fırsat vermeyiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

TOPBAŞ’IN SAĞLIK DURUMU

Kadir Topbaş’ın sağlık durumunda inişli çıkışlı gelişmeler oluyor. Gün aşırı oğlu Hüseyin’le görüşüyorum. Rabb’imden şifalar diliyorum