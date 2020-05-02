Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cerrahpaşa görüşmesinde rehavet uyarısı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, İÜC Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Çetinkale, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay ile Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

Erdoğan, daha sonra aynı hastanede Covid-19 hastaları Neslihan ve Ümit Özturhallı çifti ile kızları Sude Özturhallı, Selim Altınarık, Halit Bilkay ve Muharrem Çelik ile de görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

“TEK KORKUMUZ REHAVET”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının günlük 93’e düştüğünü hatırlatarak, hastanelerden iyileşerek taburcu olanların sayısında da ciddi bir artış olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunlar tabii bizleri hep sevindiriyor. Tek korkumuz rehavet. Eğer olursa bizi ciddi manada sıkıntıya sokabilir. Onun için de diyoruz ki hiç rehavete girmeden inşallah bu işi hayırlısıyla götürelim” diye konuştu.

ÇALIŞANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın hastalıkla mücadelede başarı gösteren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin tüm çalışanlarına teşekkür ederek, “Bu arada yine hocalarımızdan Kenan Midilli Bey’e ve Mert Kuşkucu Bey’e çok çok teşekkür ediyorum. Onları da bu destekleri sebebiyle unutamayız. Onu da özellikle ifade etmek istiyorum” dedi.

Görüşmede İÜC Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın da hastanedeki Covid-19 ile mücadelede uyguladıkları yöntem ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

AB KOMİSYONU BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, ilerleyen saatlerde de AB komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, yeni tip koronavirüs ile mücadelede iş birliği imkanları, salgın sonrası dönemde atılabilecek ortak adımlar ve bölgesel konular ele alındı.