Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Portakal hakkında, sosyal medyada yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadeler paylaştığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Portakal’ın attığı “Tekalifi Milliye hatırlatılıp ‘zor günlerden geçiyoruz’ denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!” nedeniyle, Türk Ceza Kanunu’nun 299/1-2. maddesinde hükmü bulunan Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu ve resen belirlenecek suçlar gereğince soruşturma yapılıp hakkında kamu davası açılması istendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü Kabine toplantısının ardından, corona virüsüyle ilgili tedbirleri anlatırken, “Türkiye Cumhuriyeti devleti kurum ve imkanlarıyla 83 milyon vatandaşının istisnasız tamamının yanındadır. Milletimizin devlete olan birliği ile dayanışma için şükranlarımı sunuyorum. Türk milleti Gazi Mustafa Kemal imzasıyla yayınlayan ‘tekalifi milliye’ emirleriyle varını yoğunu ortaya koymuş millettir” ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen dilekçede, “Şüphelinin ifadeleri Türk Ceza Kanunu ve BDDK mevzuatı kapsamında suç niteliğindedir. Sayın Cumhurbaşkanımız devletin başı olarak milli dayanışmanın önemini vurguladığı konuşma gayet açıktır. Şüphelinin ifade ettiği gibi kesinlikle hiçbir vatandaştan zorla para istenmesi söz konusu dahi olamaz” denildi.