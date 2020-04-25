Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun olanlar yüzde 32 çıktı

Strateji Araştırma Danışmanlık (SAD) şirketi, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle anket yaptı. 15-20 Nisan tarihleri arasında 76 ili kapsayan araştırmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra vatandaşın memnuniyeti ve kurumlara olan güveni soruldu.

Sonuçları değerlendiren şirket, siyaset kurumu için ”Milletvekillerinin toplumun sorunları ve beklentilerine cevap vermesi konusunda olumsuzluk algısı bulunuyor” denildi.



ÇÖZÜM YERİ TBMM

Ankete katılanlar ”Türkiye'nin temel sorunlarının çözüm yeri öncelikli olarak neresidir?” sorusuna ”yüzde 64.6 TBMM, yüzde 19.2 Cumhurbaşkanlığı, yüzde 5.2 belediyeler” cevabını verdi.

”Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin en iyi işleyen ayağı hangisidir? ” sorusuna ise yüzde 41.8 oranında ”Yürütme”, yüzde 8.6 oranında ”TBMM” cevabı verildi. ”Yargı” diyenler ise yüzde 2.3’de kaldı.

YÜZDE 47.8 MEMNUN DEĞİL

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin uygulamasından memnun olmayanların oranı yüzde 47.8 çıktı. Memnun olanlar yüzde 32’de kaldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinden sonra TBMM'nin etkinliğinin azaldığını savunanların oranı yüzde 53’e ulaştı. ”TBMM'nin bir yenilik yapmasına ihtiyaç var mı ?” sorusuna yüzde 67 oranında ”Evet” cevabı çıktı.