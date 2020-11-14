Cumhuriyet Bayramı’nda Atatürk anıtına çelenk koyan CHP’lilere para cezası

Eskişehir Seyitgazi CHP ilçe başkanı Volkan Emre Kılıç corona virüsü salgını nedeniyle az kişiyle ilçedeki Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk anıtına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında çelenk koymak istedi.

Kılıç, yanında 3 partili arkadaşı ile birlikte Atatürk anıtına çelenk koydukları sırada Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak'ın talimatı ile polisler tarafından ‘emre aykırı davranış' suçuyla ilgili haklarında işlem yapıldı.

392'ŞER LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

5326 sayılı Kabahatler Kanununun ‘Emre aykırı davranış' başlıklı 32'nci maddesinde; “Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket etmeleri nedeniyle para cezası uygulanan Seyitgazi CHP ilçe başkanı Volkan Emre Kılıç, cezaya tepki gösterdi.

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ilçemiz meydanındaki Atatürk anıtına partimiz adına çelenk koymak istedik” diyen Kılıç, yaşananları şu sözlerle aktardı:

* İlçemizin kaymakamı, Cumhuriyet Bayramı'nda ‘Kabahatler Kanunu'na göre Atatürk büstüne çelenk koymamız nedeniyle bize ceza yazdırdı. Benimle birlikte 3 partili arkadaşa daha 392'şer lira ceza yazıldı.

“EVRAKI BİZDEN SAKLADILAR”

* O günden beri evraklarımıza ulaşmaya çalışıyorduk. Bize evrakları vermediler, sakladılar. Polis merkezine dilekçe vererek, evrakların bize fotokopilerinin verilmesini istedim.

Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk anıtına çelenk koymamız nedeniyle bize ‘Kabahatler Kanunu'na göre kaymakam hanım emniyete ceza kestirdi. Pandemi nedeniyle bu ceza kesilmedi.

* Çelenk koyarken sosyal mesafe ve maske kuralına uyduk. Hatta pandemi nedeniyle temsilen 3 partili arkadaşımla çelenk koyduk, bir arkadaş da fotoğraf çekti.

CEZAYA İTİRAZ EDECEKLER

Kılıç, “Biz bir kabahat işlemedik. Bize Kabahatler Kanunu'na göre ceza yazılması yanlış. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk anıtına çelenk koymamızın neresi kabahat? Cezanın iptali için avukatımızla birlikte itiraz dilekçesi vereceğiz” dedi.

ATATÜRK VE CUMHURİYET SEVDASI ASLA SİLİNMEZ

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise, Seyitgazililerin Cumhuriyet, Atatürk sevdasının cezalandırılmak istendiğini söyledi. Çakırözer, “Bu yapılan yurttaşlarımızın Atatürk, Cumhuriyet sevdasını cezalandırmaktır. Hangi ceza verilirse verilsin, vatansever insanların içindeki Atatürk ve Cumhuriyet sevdası asla ama asla silinmez. Milyonların kalbinde Cumhuriyet ve Atatürk sevdası ilelebet yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.