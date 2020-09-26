Cumhuriyet Kadınları Derneği Manisa Şubesi’nden fesih kararı

Cumhuriyet Kadınları Derneği Manisa Şubesi, bir kafede pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulla feshedildi.

Şubenin 5 yıldır başkanlık görevini yürüten Fatma Ayhan yaptığı açıklamada, derneğin genel merkezinin son aylarda çizgisi dışına çıktığını ve bir siyasi partinin çizgisini savunmaya başladığını belirterek, derneğin artık demokratik bir kitle örgütü olmanın dışına çıktığını söyledi.

“HİLAL KAPLANI DERNEĞE DAVET ETTİLER”

Son aylarda dernek üyeliğinden istifalar başladığını ifade eden Ayhan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Derneğin 29 Şubat 2020 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda seçilen CKD'nin yeni genel yönetim kurulu, göreve geldiği tarihten itibaren Vatan Partisi'nin gündemini ve siyasi çizgisini birebir takip etmeye başladı.

*Genel merkez son aylarda farklı tutumlar içerisine girdi. HDP'nin kapatılmasına destek verdi. Sürekli İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıktılar. En çok tepki gösterdiğimiz olay ise Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı olan bir kadın olan Hilal Kaplan gibi birisini derneğe üye olmaya davet etmeleri oldu.

*Son aylarda genel merkezin çizgisinden çıkmasından dolayı 194 üye sayımız 86'ya kadar düştü. Vatan Partisi'nin yaptığı her şeye destek verip bizim de bunlara destek vermemizi beklediler.

*Ancak böyle bir şeye azla izin veremeyiz. Bu nedenle olağanüstü genel kurulumuzu gerçekleştirerek derneğin Manisa Şubesi'ni feshettik.

“FARKLI GÖRÜŞLERİ BARINDIRAN BİR DERNEKTİK''

Farklı illerden de fesih haberlerinin geleceğini söyleyen Ayhan, “Biz demokratik bir kitle örgütüyüz. İçimizde farklı siyasi partilerden kişiler var. Ancak ortak bir amacımız vardı. Son aylarda bu çizgiden ayrıldığımızı anladığımız vakit bu dernek çatısı altında faaliyetlerimizi yürütemezdik. Zonguldak şubesi ve bazı illerdeki şubelerde şubelerini feshettiklerini duyduk” dedi.