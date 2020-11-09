‘Daha önce 2 kere kovduk, yine kovacağız’

Ünye’nin Üçpınar Köyü’nde (mahalle) sondaj çalışmalarına karşı eylem yapan köylülerin tuttuğu doğa ve yaşam nöbeti 12. gününe girdi. Yöre halkı alkış yaparak yürüyüp jandarma barikatlarına gelince oturma eylemine devam etti.

Topraklarını terk etmeyeceklerini ve şirkete vermeyeceklerini dile getiren köylüler, direnişlerine şirket köyden gidene kadar devam edeceklerini dile getirdi. “Zannetmesinler ki biz buradan gideceğiz” diye konuşan köylüler, “Topraklarımızı sermayeye peşkeş çekenlere karşı duracağız. Biz kazanacağız. Çünkü bu topraklar bizim. Kimsenin kölesi değiliz” diye konuştu.

ZAFER DÜŞMANA KARŞI KAZANILIR HALKA KARŞI DEĞİL

Köylüler adına konuşma yapan Cemal Çatal, bir komutanın kendisine “Biz kazandık” dediğini belirterek, “Biz incildik ama herkes bunu iyi bilsin ki kimseyi incitmedik. Buradaki askerlerimiz bizlerle gurur duyuyor bundan eminim. Çünkü biz burada vatanımızı koruyoruz. Fındık bahçemizi, ormanlarımızı koruyoruz.

Beni üzen tek bir iş var. Komutanlarımızdan bir tanesi ‘İşte biz kazandık’ dedi. Halka karşı zafer kazanılmaz. Biz halkız. Zafer düşmana karşı kazanılır” dedi. Şirketin tapusuz olan ancak köylüler tarafından uzun yıllardır kullanılan fındık bahçesinde sondaj çalışması sürerken, jandarma kurduğu barikatlarla köyün ana bağlantı yollarını kestiği ve AKP’li Ünye Belediyesi’nin de ara yollara taş dökerek ulaşıma kapadığı ileri sürüldü.

KÖYLÜLER BAHÇESİNE GİDEMİYOR

Üçpınar Köyü ve Çevre Köyleri Dayanışma Platformu tarafından yapılan açıklamada, Üçpınar’da 40, Yeşilkent’te 5, Çiğdem’de 2, Gökçebel’de 2 olmak üzere 49 sondaj noktası belirlendiği açıklandı.

Platform tarafından yapılan açıklamada, köylülerin jandarmaya karşı sert bir tavrı olmadığını ancak kendilerinin coplandıklarını belirterek, “Jandarma Üçpınar’dan Kumru’ya giden grup yolunu kesmiş, girişleri kontrollü sağlamakta, köylülerin bahçelerine gitmesini engellemekte, yabancıların geçmesine izin vermemekte, evi olan köylülerin kapısında gece gündüz nöbet tutmaktadır.

Bozdağ-Ağıdere Köyü bağlantı yolu ve bir köylümüzün evine giden araç yoluna Ünye Belediyesi tarafından taş döküldü. Evinin yoluna taş dökülen köylümüz aracını dışarı çıkartamadı. Hasta babası var ve devamlı olarak hastaneye gitmekte. Vekillerin araya girmesi ve itirazlar sonucu taşlar kaldırıldı. Üçpınar ve çevre köylerinde betonit arandığına inanmıyoruz. Betonit arandığı doğru olsa bile bu kadar geniş çaplı ocağın açılmasını istemiyoruz ve yasal süreci başlatmış bulunuyoruz” denildi.