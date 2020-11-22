Darp edilen ambulans şoförü: Tehdit telefonları alıyorum

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Mustafa Başbay bir otomobil sürücüsü ile tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine kendisini polis olarak tanıtan otomobil sürücüsü, Mustafa Başbay’a saldırmıştı. Başbay’ın aldığı yumruk darbeleri nedeniyle yüzü kanlar içinde kalmıştı.

Ambulans şoförünü darp eden kişi emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Saldırıya uğrayan ambulans şoförü Mustafa Başbay gelişmeye tepki göstererek, “Tüm sağlık çalışanları adına şikayetçiyim. Bugün bana, yarın öteki sağlık çalışanlarına… Bu, nereye kadar gidecekse gitsin. Dışarıda boş boş gezip tehditler savuruyorlar” dedi.

“TEHDİT TELEFONLARI, MESAJLARI ALIYORUM. LÜTFEN BANA YARDIM EDİN”

Sosyal medyadan paylaştığı video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenen Başbay şu ifadeleri kullandı;

“Öğrendim ki beni darp eden şahıs serbest bırakılmış. Çok üzüldüm. Lütfen bana yardım edin. Arkamda kimse durmuyor. Ben, 6 – 7 aydır COVID – 19 nakil ambulansını kullanıyorum. Emeğimizin karşılığı bu mu? Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Sayın Sağlık Bakanı'mız Fahrettin Bey, emeğimizin karşılığı bu mu? Asgari ücretle çalışıyorum ve şu an tehlike içindeyim. Tehdit telefonları tehdit mesajları alıyorum. Lütfen bize yardım edin. 3 çocuğum var. Bu şahıs serbest ve dışarıda geziyor. Tüm yetkililere duyurulur.”