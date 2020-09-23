Datça’da aykırı yapılaşmaya tepkileri büyüyor

Muğla'nın Datça Yarımadasının beton yığını olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu sanatçıların ve sivil toplum örgütlerinin duyurmasından sonra tepkiler giderek büyüdü.

İlk tepki ünlü tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü'den gelmiş ve Üzümcü konuyu 5,5 milyon takipçisine Twitter'den duyurmuştu. Datça Kent Konseyi de vatandaşların belediyeye dilekçe vermeye davet etmişti.

Çeşitli kesimlerden tepkiler giderek artarken Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Datça Meclisi, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada “Hepimize ait ortak varlık olan doğaya el konulmasına, özel mülkiyet konusunun kar etme aracı haline getirilmesine ve kamu olarak haklarımızın, varlıklarımızın gasp edilmesine karşıyız” denildi.

“KÖYLE ALAKASI OLMAYAN SİTELER YAPILIYOR”

MUÇEP Datça Meclisi açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

* Datça'daki köylerin çevresini sıra sıra 35-40 metrekarelik köyle alakası olmayan, yüksek duvarlarla çevrili siteler içinde 1+1 konutlar kuşatmış durumda.

* Bu evleri alanlar daha çok dışarıdan gelenler, bu evlerde en çok 2-3 ay yaz tatilini geçirmek için geliyorlar. Bu yapılar yılın 9-10 ayı boş ve atıl bekliyor. Geleneksel köy dokusu bu 1+1'lerle birlikte hızla yok oluyor.

* Bu evler, Çevre Düzeni İmar Planı (ÇDP) mevzuatını bilerek ve isteyerek yanlış yorumlayıp, arkasından dolaşarak, müteahhitlere daha çok kâr sağlamaya yarıyor. Hepimiz biliyoruz ki bu yalancı bir saadet zinciri, başlatıcıları da yap-satçılar.

“KAÇAK YAPILAŞMAYA KARŞIYIZ”

Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yazı geldiğini belirten MUÇEP’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* Köy dokusuna zarar veren kaçak yapılaşmaya Datça Belediyesi nezdinde ilk itirazlar yapılmış, belediye de bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan (ÇŞB) konuya ilişkin görüş sorulmuştu. 17 Ağustos'ta bakanlıktan beklenen yazı geldi.

* Yazıda Çevre Düzeni İmar Planı hükümlerine göre 85 metrekare taban alanını aşmamak üzere yapılacak en çok 2 katlı bir binada birden fazla bağımsız bölüm olamayacağı bildirildi. Belediye bakanlık yazısında belirtilen bir bağımsız bölüm olabileceği bildiriminin henüz ruhsat almamış projelere uygulanmayacağını ama ruhsat hazırlık aşamasındaki projelerin ruhsatlandırılacağını açıkladı.

* Belediyenin bu yaklaşımı, telafisi mümkün olmayan olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bu uygulamanın köyde yaşayan yerleşik halkın ikinci yapı ihtiyaçları için ister 50, ister 85 metrekarelik 2 kat yapının yapılmasına engel olmadığını biliyoruz.

* Köyünüzde komşunuzun evini müteahhite sattığını ve 8 adet daire yapıldığını düşünün. Tavuğunuzu, horozunuzu, ineğinizi susturacaklar, susmayınca kaldırtacaklar, yanınızdaki komşu binada yaşayan en az 20 kişi çevresindeki mesela en az 4 parselin değerini azaltacak, çevredeki arsalar da değersizleşecek.

“MÜTEAHHİTLER GÖZETİLİYOR”

Belediye tarafından yap-satçıların ekonomik taahhütleri gözetilerek, 20-25 projenin devam ettirileceğinin açıklanması ve ruhsatlandırılmasının hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşüne ters ve hem de Datça'nın imar sorununu artıracağının belirten MUÇEP’ın açıklamasında şöyle denildi:

* Betona teslim olan sahil kentlerindeki gelişme, kalkınma değil, halkın varlıklarının talan edilmesi olduğunu gayet net görüyoruz.

* Bu konu Belediye Meclisi'nin Eylül ayındaki son toplantısında resmi gündem dışında konuşulmuş, aynı zamanda müteahhitlik ya da yap-satçılıkla iştigal eden parti gruplarının sözcülüğünü de yapan kişilerin bir binada bir bağımsız bölüm olabileceği yönünde bildirimde bulunan bakanlığa karşı, ‘Hiç değilse her binada 2 bağımsız bölüm' konusunda hep beraber mücadele edilmesini önerdiğini de üzülerek gözlemledik.

* Bu öneri, imar planlarının hiçe sayılmasıdır, yağmaya devam edilmesi demektir. Bu fikri savunan görüşlere, uygulamalara hukuki her türlü yol ve yordamla karşı çıkacağımızı ilan ediyoruz.

“DOĞAYLA UYUMLU BİR DATÇA'DA YAŞAMAK İSTİYORUZ”

Daha iyi korunan, doğayla uyumlu, betonlaşmamış bir Datça'da birlikte yaşanması gerektiği ifade edilen açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

* Hukuk, uluslararası sözleşmeler, özellikle de imza koyduğumuz Barcelona Sözleşmesi’nin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesini, bu sözleşme gereğince 1990 yılından beri ilan edilmiş Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin korunması için konulan kurallara uyulmasını istiyoruz.

* Tüm siyasi yapılara eşit uzaklıktayız ve hangi siyasi partiye ait genel veya yerel yönetim birimi aynı hukuksuz uygulamalara konu olursa aynı şekilde tavır alıyoruz, alırız.

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Anayasa'dan başlayarak bir dizi temel hukuk kuralına aykırı davranmasına bunun somut biçimi olan MUÇEV Ltd. Şti'nin bütün Türkiye'de olduğu gibi Datça'da da kıyıları ticarileştirip sadece parası olanların kullanabileceği yerlere dönüştürmesine karşı da mücadele yürütüyoruz.

* Bizim tutumumuz hepimize ait ortak varlık olan doğaya el konulmasına özel mülkiyet konusunun kar etme aracı haline getirilmesine ve kamu olarak haklarımızın-varlıklarımızın gasp edilmesine karşı durmaktır. Muğla cennet kalsın.