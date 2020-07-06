Davutoğlu: Erdoğan kendisine saldıranlarla yoldaşlık yapmayı tercih etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin haftalık olağan değerlendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Davutoğlu, “Siz AKP'de, Erdoğan'la birlikte değil miydiniz? Şimdi ne oldu da eleştiriyorsunuz” sorusuna şu yanıtı verdi:

“AKP’den ayrılan taraf ben değilim. İhraç edildim. Cumhurbaşkanı Erdoğan; dürüstlük diyenle, ahlak diyenle, liyakat diyenle, adalet diyenle beraber yol yürümekten vazgeçti. Bunun yerine yıllardır ağza alınmayacak hakaretlerle kendisine saldıranlarla yoldaşlık yapmayı tercih etti.”

“SANKİ BEŞİNCİ SINIF BİR OTORİTER REJİMDEYİZ”

AKP ve MHP’nin Meclis’e taşıdığı ‘çoklu baro’ düzenlemesini de eleştiren Davutoğlu, “Her zaman yaptıkları gibi ‘biz yaptık oldu' kafasıyla tartışmayı başlattılar. Asgari nezaket ölçüleri içerisinde meselenin tarafı olanları dinleyecek medeni cesareti bile gösteremediler. En temel anayasal hak olan seyahat özgürlüğü, toplantı yapma özgürlüğü beşinci sınıf bir otoriter rejimdeymişiz gibi ihlal edildi” dedi.

“BAROLARIN SESİNİ KISMAK İÇİN ISRAR EDİYOR”

AKP'nin en fazla FETÖ'den, bölücülükten ve farklı gruplaşmalardan şikayet ettiğini ancak ‘çoklu baro'dan yana olduğunu ifade eden Davutoğlu, “İşin esası şu, iktidar adalet ve hukuk sistemini iyileştirmek, hızlandırmak, etkinleştirmek için bu düzenlemede ısrar etmiyor. Baroların sesini kısmak, iktidarı eleştiren baro yönetimlerini susturmak, iktidarın her yaptığını destekleyecek bir baro düzeni kurmak için bu düzenlemede ısrar ediyor” açıklamasında bulundu.