Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: İstifa ettiğimde…

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına katıldı.

2016 yılında istifa edip AKP Genel Başkanlığı koltuğunu Binali Yıldırım’a bırakan Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa ve geri dönüş sürecini değerlendirdi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan habersiz sokağa çıkma yasağı kararı alamaz. Soylu’nun istifası doğru bir karardı ama arkasında duramadı.

DEVLET YÖNETİMİ KRİZE GİRMESİN DİYE İSTİFA ETTİM

Ahmet Davutoğlu, 2016’da yaşadığı istifa süreciyle ilgili de konuştu:

* Bunu hatırlatmak istemezdim. Ama ben başbakanlıktan istifa ederken ‘düşük profilli başbakan isteniyor’ dendi. Benim böyle olmadığım aşikar, ben makamın hakkını verdim. Kimse bunun aksini iddia edemez. Hakkını veremeyeceğimi düşündüğüm anda istifa ettim. Ben fedakarlık yaparak, devlet yönetimi krize girmesin diye istifa ettim.



* İlk defa söylüyorum burada… Bütün teşkilatlar “İzin verin sizinle birlikte istifamızı verelim” dediler. Dönemin AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurcu, “Biz 9 ay önce sizin genel başkanlığınızı onayladık. Tüm illerin il başkanları istifa edecek. Arkanızdayız” dedi.

Hükümeti de sert br dille eleştiren Ahmet Davutoğlu’nun diğer açıklamaları şöyle:

HAZİNE VE MALİYE BAKANI’NDAN KİMSE HESAP SORAMIYOR

* Her zaman söyledim devletin üst kademelerinde akrabalık ilişkisi olamaz. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı’ndan kimse hesap soramıyor.

* Bakanlar eşit görünüyor ama hep bir bakan bir adım önde. Sayın Soylu ile Sayın Albayrak arasındaki bir rekabetten bahsediliyor.

İNFAZ YASASI HUKUK TEKNİĞİ BAKIMINDAN CİDDİ BİR HATA

* İktidar, daha önce Sayın Bahçeli’nin söz verdiği affı çıkarmak ama buna ‘af’ dememek için genel af yoluna gitmedi. Yararlanacak kişiler noktasında seçici davrandı.

* Hukuk tekniği bakımından ciddi bir hata ve anayasal by-pass var. Üç ihtimal var. Corona virüsü nedeniyle infaz düzenlemesi yapılması zaruriydi ama bu iş virüs nedeniyle yapılıyorsa risk grubunda olan herkese ayrım yapmaksızın aynı uygulamayı yapmak lazım ki içeridekileri de dışarıdakileri de koruyabilesiniz. Kimse buna bir şey demezdi çünkü insani bir durum.