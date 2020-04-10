Davutoğlu’ndan iktidara: Talan etmeseydiniz biz bize yeterdik!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin sosyal medyadan başlattığı yeni bir kampanya ile AKP'nin ekonomideki yanlışlarını eleştirdi.

Davutoğlu ve Gelecek Partisi'nin resmi hesaplarından paylaşılan ilk videoda ödenen vergiler hatırlatılarak, “Biz her gün devlete 2.3 milyar TL vergi veriyoruz. Geçen yıl ödediğimiz vergi tam 820 milyardı! Kötü gün için biriktirdiğimiz o parayı, malum şirketlere yüksek vergi affıyla talan etmeseydiniz biz bize yeterdik!” denildi.

İHTİYAÇ AKÇESİ TEPKİSİ

Kampanyanın ikinci videosunda ise Merkez Bankası'nın ihtiyaç akçesinin hazineye aktarılarak, ekonomi yönetiminin hatalarını örtbas için kullanılması eleştirildi.

Yapılan paylaşımda, “Biz yıllarca çalışıp ihtiyat akçesi oluşturduk. Merkez Bankası’ndaki kefen paramız tam 41 milyardı! Kötü gün için biriktirdiğimiz o parayı, bozuk ekonomiyi örtbas için hazineye aktarıp talan etmeseydiniz biz bize yeterdik!” ifadelerine yer verildi.

HAYVANCILIK TEPKİSİ

Üçüncü kampanya videosunda ise, 2018 yılında hayvancılığa verilen destekten daha fazlası olan 4.2 Milyar TL'nin bir medya kuruluşunu ele geçirmek heba edildiği hatırlatılarak “2018 yılında Türkiye'de hayvancılığa 3.7 Milyar TL destek verirken, aynı yıl sadece bir medya kuruluşunu ele geçirmek için 4.2 Milyar TL’yi heba etmeseydiniz biz bize yeterdik!” ifadeleri kullanıldı.

İLGİLİ HABER Davutoğlu'ndan Tekalifi Milliye çıkışı: Bu benzetme hem yanlış hem tehlikelidir