Deniz patlıcanları için mahkemeye başvurdular

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geçen Ağustos ayında yayımladığı genelge ile deniz patlıcanı avlanmasına izin vermesine Aydın’ın Didim ilçesindeki çevre dernekleri itiraz etti. Deniz Patlıcanlarının ekosisteme yaralarıyla ilgili üniversitelerdeki akademik çalışmaları ve bilimsel kaynakları bakanlığa sunan çevre dernekleri sonuç alamayınca, çözümü mahkemeye gitmekte buldu. Didim Sivil Gelişim Platformu üyesi dernekler, Aydın İdare Mahkemesi’ne başvurarak bakanlığın genelgesinin yürütmesinin durdurulmasını istedi.

DOĞAL ÇEVRENİN DENGESİ BOZULACAK

Deniz ekosisteminin önemli bir halkası olan deniz patlıcanlarının avlanmasının yasaklanmasını isteyen Didim Sivil Gelişim Platformu’ndan yapılan açıklamada, “Geçmiş yıllarda yine ilgili Bakanlık tarafından Didim'in tüm deniz kıyıları deniz patlıcanı avcılarına açılmıştı. Avcılık sonucu varlığı yok olma noktasına gelen deniz patlıcanları, denizlerimizi temizleyememiş ve ortaya çıkan kirliliğin etkisi yıllarca sürmüştü. Verilen izinle yaşanacak kirlilik ve olumsuzluklar ile kentimizin doğal çevresinin dengesi bir kez daha bozulacak. İlçe ekonomisinin dayandığı ve hızla yükselen turizm sektörünün gelişim potansiyeli olumsuz etkilenecek” denildi.

DENİZ PATLICANI NEDİR?

Deniz hıyarları (deniz patlıcanları), derisidikenlilerin Holothuroidea sınıfından omurgasız hayvanlar. Vücutları, ağızla anüsten geçen eksen istikametinde uzamış olup, sosis veya hıyara benzer. Ağız ve anüs karşılıklı iki uca yerleşmiştir. Diğer derisidikenlilerden, kutuplar yönünden geçen eksenin uzamasıyla farklılaşmıştır. Bu uzama hayvanın yan yatmasına sebep olur. Ağız çevresinde çelenk şeklinde 10-30 kadar duyu, dokunma ve av yakalamaya yarayan tentaküller (dokunaçlar) vardır. Genellikle 3–27 cm boyundadırlar. 60 cm uzunlukta olanları da vardır. 900 kadar türü bilinmektedir. Deniz patlıcanları Ege Denizi’nde özellikle Çeşme-Datça arasındaki bölgede yoğun olarak yaşadığı belirtiliyor. Dünyada 200 türünün olduğu tahmin edilen deniz patlıcan deniz kirliliğini yok etmede yardımcı olduğu ve bir tanesinin yılda 150 ton kumu filtreleyip temizleyerek doğada sağlıklı dengenin korunmasına katkı sağladığı belirtiliyor.