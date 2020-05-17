Denizdeki korkutan görüntüyle ilgili belediyeden açıklama!

Mersin merkez Mezitli ilçe deniz sahillerinde denizde görülen renk değişiminin kirlilik olmadığı, herhangi bir endişenin yaşanmaması istendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi, şu ifadeleri kullandı;

*İlkbahar ve sonbahar aylarında, mevsim başlangıçlarında, sıcaklıkta yaşanan değişimler nedeniyle her yıl denizlerde bu gibi durumlar yaşanmaktadır.

*Ancak bu durum kirlilikten kaynaklanmamakta olup, deniz ve kara kaynaklı doğal mevsimsel gelişmeler olarak karşımıza çıkmaktadır.

*Alglerin artışı, polen tozları ve yosunlardan kaynaklı biyolojik etkiler, denizde akıntı ve dalgaların etkisiyle sahillerimizde birikerek, renk değişikliğine neden olmaktadır.”

SICAKLIK ARTIŞI ETKİLİ OLDU

Birkaç gün önce hava sıcaklığında 8-10 derecelik ani yükselme yaşandığı hatırlatılan açıklamada daha sonra şu görüşlere yer verildi;

*Bu durum gerek karada, gerek denizde bazı biyolojik olayların gelişmesine; denizlerde dip akıntılarının artmasına paralel olarak çoğalan besinler sonucu yosun ve alglerin artışına, karada ise polenlerin yoğun olarak tozlaşmasına neden olmuştur.

*Sahillerimizde yaşanan bu durum, önceki yıllarda da aynı dönemde yaşandığı gibi, özellikle bölgemizde bu dönemde çiçeklenen Kıbrıs Akasyası bitkisinin polen tozlarının yoğun olarak deniz yüzeyine düşmesi ve akıntı etkisiyle sahillerimizde geçici olarak birikmesiyle meydana gelmektedir.