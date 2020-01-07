Denizli’de korkunç olay! Kardeşi tutmaya çalıştı ama…

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi 1291. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, Yıldız K. (30) balkona çıkarak atlamaya çalıştı. Bu sırada çevrede gören vatandaşlar bahçeye battaniye ve çarşaf getirdi.

Balkonda gelen Yıldız K.'nin bir yakını da, atlamaya çalışan kadını tuttu. Ancak tüm çabalara rağmen kendisini boşluğa bırakan Yıldız K. ağır yaralandı. Yaralı kadın Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

“KARDEŞİ BİLEĞİNE KADAR TUTUYORDU”

Battaniye ile tutmaya çalışan bir vatandaş ise olayı anlattı. Eczaneye giderken gördüğünü belirten vatandaş, “Eczaneye gidiyordum, bağırma ve gürültü sesi duydum. Baktığımda ise 4. kattan bir bayan sarkmış, kardeşi bileğine kadar tutuyordu. Ben de koştum, battaniye ve yorgan serdik tuttuk ama en son dayanamadı bıraktı. Yüz üstü düştü toprağın üzerine çok kötü düştü” dedi. (İHA)

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