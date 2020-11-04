Denizli’de üç mahalle karantinaya alındı

Denizli'de corona vakalarının yükselişi önlenemiyor. Kentte alınan tüm tedbirlere rağmen hastalığın yayılması sürüyor. Çardak'ta aynı mahalleler iki ay arayla yeniden karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Meclisi Kaymakam Ökkeş Fidan Karakurt başkanlığında yaptığı toplantıda 2 bin nüfusa sahip Gemişli ve Gemişpınarı mahallelerinde karantina ilan etti. Karantina boyunca fırın, bakkal ve manav gibi gıda satışı yapan işyerleri açık olacak. Mahalleye toptan gıda getiren kuryeler de tedbir alarak işyerlerine ürün bırakacak. Aile hekimleri acil olmayan temel sağlık hizmetleri için mobil sağlık ekibi oluşturacak. Zorunlu ihtiyaçlar dışında evden dışarı çıkılmayacak.

BABADAĞ'DA VAKALAR BİR TÜRLÜ DURDURULAMADI

Babadağ'ın Mollaahmet Mahallesi’nde corona vakalarının önü alınamadı. Mahallede evden eve bulaşan hastalığın yayılmasını önlemek amacı ile karantina ilan edildi. İlçe Hıfzıssıhha Meclisi, Kaymakam Adem Karakaş başkanlığında yaptığı toplantıda 14 gün süreyle karantina ilan etti.

Mahalle sakinlerine zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları uyarısı yapılırken, kalabalık gruplar halinde bulunmak da yasaklandı. Jandarma giriş ve çıkışları gözetim altına aldı. Toplum Sağlığı Merkezi ve evde bakım hizmetlerinden oluşan ekipler bu alana sevk edildi. İhtiyaçlar için Vefa Sosyal Destek Grubu harekete geçti. Mollaahmet'te kahvehaneler kapatıldı bakkal ve marketlerin ancak akşam 19:00'a kadar açık kalmasına müsaade edildi.

BELEDİYE BAŞKANLARI KARANTİNAYA GİRDİ

Sarayköy'de 87 yaşındaki Mehmet Şenel corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Acıpayam'da bir başka hastalıktan tedavi gören 66 yaşındaki Ömer Kaban da coronaya yakalandı ve tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. CHP'li Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi sosyal medyadan coronaya yakalandığını duyurdu. Evinde karantinaya alınan Gemi sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Acıpayam'ın AKP'li Belediye Başkanı Hulusi Şevkan da 5 günlük karantinaya girdi. Şevkan'ın kısa süre önce birlikte İzmir seyahati yaptığı Destek Hizmetleri Müdürü Akif Sözer'in eşinde corona virüsü çıkması üzerine karantina kararı aldığı öğrenildi. Şevkan yapılan PCR testinde sonuç negatif çıkmasına rağmen karantinaya girdiğini söyledi. Çameli'de Ziraat Odası Başkanı Hamit Tuncer de corona pozitif çıktı. Denizli'de daha önce AKP'li Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural ve AKP'li Babadağ Beledtiye Başkanı Mustafa Akçay coronaya yakalanmıştı.