Deprem bilimcisi Ercan, Marmaris depremini yorumladı: Depremler bu bölgelerde sürecek

Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşanan, 5.4 büyüklüğündeki depremle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Daha önce SÖZCÜ’ye yaptığı özel açıklamalarında da depremin Anadolu topraklarına yaklaşıyor olduğu uyarısında bulunan Ercan, “Marmaris depremi bunlardan bir tanesidir. Depremin derinliğinin 67 kilometre olmuş olması bunun tamamen dalan kuşak üzerinde olduğunu gösteriyor. Yani dalma-batma kuşağı üzerinde bir derpem. O nedenle yıkıcı olmayacaktır” dedi.

“BU ANA DEPREMDİR, DAHA BÜYÜĞÜNÜ BEKLEMİYORUM”

Depremin yıkıcı olmayacağını bir kez daha vurgulayan Ercan, “Bunun ardından daha büyük bir depremin gelip gelmeyeceği belli değildir. Ancak 50 yıllık deneyimim doğrultusunda ben bunun ana deprem olduğu kanısındayım. Arkasından daha büyük bir deprem olursa benim için şaşırtıcı olur” görüşünde bulundu.

“ANADOLU 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREME GEBE”

İlerleyen günlerde özellikle bu bölgedeki depremlerin süreceğini belirten Ercan, “Girit ile Rodos, Marmaris, Fethiye, Finike, Kaş dolaylarının deprem çekincesi yüksektir. Çameli ve Burdur göller bölgesi ve Afyon’a kadar giden bölge bana göre çekinceli bölgedir. Sadece Anadolu gergin değil bütün dünya gergin. Önceden söylediğim gibi 2020 bir deprem yılı olacaktır. Bu deprem yılları 2022 yıllarına kadar sürecek. Anadolu, 7 büyüklüğündeki bir depreme gebe. 26 tane deprem bekliyorum” dedi.

“EVİNİZ SAĞLAMSA KORKMANIZA GEREK YOK”

Anadolu’da sürmesi beklenen depremler için, “Eviniz sağlam bir yerde, sağlam bir yapıysa korkmanıza gerek yok” diyen Ercan, depremi yaşayan Marmaris halkına ise, “Eviniz çok sağlamsa evinizde yatmanızda bir sakınca yok. İlle de çekiniyorsanız, evinizin bahçesinde bu akşamı geçirin. Öyle sizi pek korkuya sürükleyecek deprem haberlerini dinlemeyin. Ben bu akşam daha büyük bir deprem beklentisi içerisinde değilim. Marmaris’te depremlerin yıkıcı olabilmesi için 6.4’ten daha büyük olması gerekiyor” diye seslendi.

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