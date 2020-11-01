Deprem bölgesindeki CHP heyeti, risk tespit edilen yapılarda neden önlem alınmadığını sordu

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Ali Öztunç, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel depremin vurduğu İzmir'de yaptıkları inceleme ve ziyaretlerin sonuçları hakkında Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda düzenledikleri basın toplantısıyla bilgi verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç basın toplantısında yaptığı açıklamada, hükümete seslenerek şöyle konuştu:

* İzmir bir deprem bölgesi, İzmir'in deprem gerçeği var. 1999 yılından bu yana toplanan deprem vergileri nerede, kim kullandı, nerelere harcandı? Bunun açıklanmasını bekliyoruz. 18 yıldır devleti yöneten zihniyet, afetlere dayanıklı binaların yapımına ilişkin ne tür çalışmalar yaptı. İzmir'e gelip enkaza çıkıp da şov yapmaya benzemiyor bu işler. Sorularımıza cevap bekliyoruz.

“SİYASİ ŞOV DEĞİL DAYANIŞMA GÖSTERİYORUZ''

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ise, partisinin depremden hemen sonra bölgeye intikal ettiğini ve çalışmaların yakından takip ettiğini ifade etti. CHP Genel Sekreteri Böke yaptığı açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:

* 30 Ekim'in yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Halen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanca görev yapanlara minnet duyuyoruz. CHP, deprem yaşandığı andan itibaren yaraların sarılması için İzmirlilerle buluştu.

* Bu yaraların sarılması için tüm Türkiye'den belediyelerimiz, milletvekillerimiz hızla İzmir'e geldiler. İzmir Büyükşehir Belediyesi, deprem yaşandıktan birkaç dakika sonra hızla 5 enkaz bölgesine itfaiye ekiplerini ulaştırdı.

* İtfaiyecilerimiz, 55 yurttaşımızı enkazlardan kurtardı. 5 bine yakın çalışanımız sahada. Siyasi şov değil dayanışma gösteriyoruz. Bugün ihtiyacımız olan bu krizi atlatmak ve en önemlisi sorumluları bu krizlerin tekrar etmemesi için gereken adımları atmaya davet etmek.

Böke yaptığı açıklamada hükümete seslenerek, vatandaşların yıllarca ödediği deprem vergilerini nereye harcandığını sordu. CHP'li Böke şöyle konuştu:

* AFAD çadırlarına girilmek için evinizin hasarlı olduğunu belgelemeniz gerekiyor. Belediyelerimizin kurduğu çadırlara ise ihtiyacı olan herkes girebilir. Evini kaybetmiş olan, tedirgin olan tüm yurttaşlarımıza belediyenin çadırlarının açık olduğunu ifade etmek istiyorum.

* Can alan deprem değil, kötü inşaatlar, kuralsız ve rantçı düzen. Rant politikalarına hızla son verilmeli. Yıllardır bu ülkenin yurttaşlarının ödediği deprem vergileri nereye harcandı?

“BELEDİYEMİZ 80 BİNA HAKKINDA ÇÜRÜK RAPORUNU İLETMİŞ”

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise yaptığı açıklamada, İzmir'de depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçesinde 80 tane yapının yıllar öncesinde riskli olarak tespit edildiğini, ancak bir önlem alınmadığını ifade etti.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun yaptığı açıklamada şöyle dedi:

* Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Herkes üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyor. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz, vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılama noktasında katkı vermişlerdir. Bugüne kadar İzmir dışında 123 araç ve 964 personelle belediyelerimiz katkı sunmaktadır.

* Günlük ihtiyaçlar için, hijyen ve sterilizasyon malzemeleri konusunda da katkı sunmaktadır. Belediyelerimiz İzmir'imizin neye ihtiyacı varsa, her türlü katkıyı vermeye hazırlar. Şu ana kadar 150 bin su, bin çadır, 30 bin battaniye, 200 binin üzerinde maske sağlandı. Barınma sorunu olan hemşerilerimize barınmaları için alanlar oluşturuluyor. Bu yarayı hep beraber saracağız.

* 2010 yılında Bayraklı Belediyesi deprem etüt merkezi kurmuş. Bu merkez Bayraklı'da 80 adet binayı riskli olarak tespit etmiş. Yıkılmış olan Karagül Sitesi, Doğanlar Apartmanı ve Rızabey Apartmanı ile ilgili de raporlarını tutmuş ve ilgililere bu binaların çürük raporlarını iletmiş. Bu raporlar gerekli yerlere iletildiği halde ne yapılmış, hangi önlemler alınmış? Bunu sormak istiyoruz.

CHP'Lİ ÖZEL: FAY YASASININ ARKASINDAYIZ

Basın toplantısında konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, TBMM'de bekletilen fay yasanını tekrar gündeme getirilmesi halinde destek vermeye hazır olduklarını vurguladı. CHP'li Özel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Yüreğimiz yanıyor, bu acıları unutursak yüreğimiz kurusun diyoruz. Bunu tüm siyasiler 1999 Gölcük ve Düzce depremlerinden, 2011 Van ve 2020 Elazığ depremlerinden sonra söylediler. Bunları söylemek yetmiyor. Kriz yönetimine ilişkin fotoğraflar vermenin dışında, yarın ne yaptığınız önemli oluyor.

* Bakanlar Kurulu'na girdiğinizde ne yapıyorsunuz, kötü yapı stokunun incelenmesi ve iyileştirilmesiyle ilgili ne yapıyorsunuz? Sivil toplumu dinliyor musunuz? TMMOB, yıllardır fay yasası gerektiği konusunda uyarıyor. Jeoloji mühendisi milletvekilimiz Müzeyyen Şevkin, TMMOB'un bu konudaki talebini kanun teklifi olarak hazırladı, 3 grup başkanvekilimizin de imzasıyla bu teklif 17 Temmuz günü Meclis Başkanlığı'na teslim edildi. O günden beri bu teklif görüşülmeyi bekliyor.

* Tüm siyasi partilere çağrımızdır. Fay yasasının arkasındayız. TMMOB'u, üniversiteleri, sivil toplumu dinleyin, siz getirin, oy verelim. Ama yeter ki 2021 yılının herhangi bir kara gününde yine çıkıp da ‘unutursak yüreğimiz kurusun' demeyelim, bu sefer ders alalım. Bilimin, aklın gereğini yapalım ki çocuklar gülsün, anneler-babalar gülsün.

* Siyaset, elbette acıyı paylaşmaktır ama esas görevimiz acıları yaşatmamaktadır. Biz elimizi açık tutuyoruz, ellerini yumruk yapanlara, gönüllerini kapatanlara, İzmir'in seçilmişlerini bir kenarda tutmaya çalışanlara da lütfen yapmayın, gün o gün değildir diyoruz.

İlginizi Çekebilir Bakan Koca: İzmir'de şartlar, virüs için elverişli hale geldi