Deprem için toplanan paralar nerede? Deprem vergileri yeniden gündemde!

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabı üzerinden Elazığ’da yaşanan deprem için maddi yardım duyurusu yapınca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun deprem için toplanan 36 Milyar dolar söylemi tekrar gündeme geldi. Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, iktidara; “Bu paralar nerede ? Nerede kullanıldı?” sorularını yöneltti. Öte yandan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, paylaştığı mesajı kısa süre sonra sildi.

Elazığ'da akşam saatlerinde yaşanan deprem sonrası Kızılay Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabından “Bölgedeki vatandaşlarımızın olumsuz şartlardan korunması için ihtiyaç duyulan malzemeleri bölgeye sevk ediyoruz. Kızılay destekleriniz için Deprem yazın 2868’e sms yollayın 10₺ katkıda bulunun. Dilediğiniz kadar gönderebilirsiniz. Gün dayanışma günü.” mesajını paylaştı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, kısa süre sonraysa bu mesajını sildi.

“17 YILDA 36 MİLYAR DOLAR TOPLANDI”

Paylaşım kısa süre sonra deprem için toplanan 36 Milyar Dolar konusunu tekrar gündeme getirdi. Geçtiğimiz aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Sadece AKP döneminde İstanbul’un depreme dayanıklı hale gelmesi için 17 yılda 36 milyar dolar toplandı.” ifadelerini kullanmıştı.

“BU PARALAR NEREDE”

Konuyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek Sözcü'ye açıklamalarda bulundu. İktidara paraların akıbetini soran Erkek şunları söyledi:

*Dayanışma çok önemli. Herkes imkanları ölçüsünde yardım yapar ama bu memlekette artık şeffaflık kaybolduğu için, İstanbul'da deprem için çok büyük paralar toplandı.

*Okullar dahil depreme dayanıklı hale getirilmemiş. Tam rakamı şuan hatırlayamıyorum. Bu paralar nerede ? Nerede kullanıldı? Bu paraları ne yaptınız ? Şehit ailelerimiz için para toplanıyoruz, bu paralar dağıtılmıyor.

*Deprem için para toplanıyor, deprem için harcanmıyor. Elazığ'da gereken her yardımı herkes yapar ama bu paralar yardımın amacına kullanıyor mu ki? Şeffaflığını yitirmiş bir iktidar ile karşı karşıyayız.