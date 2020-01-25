Deprem sonrası vatandaşlar geceyi araçlarında geçiriyor

Havanın soğuk olması nedeniyle Malatya&#8217;da vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına akın ederek, araçlarına yakıt alıp, otomobillerin kaloriferini yakarak otomobillerinde oturuyorlar. (İHA). İLGİLİ HABERKandilli&#039;den Elazığ depremi açıklaması. . İLGİLİ HABERDeprem için toplanan paralar tekrar gündemde! &#039;Bu paralar nerede?&#039;. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/deprem-sonrasi-vatandaslar-geceyi-araclarinda-geciriyor-5587049","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/deprem-sonrasi-vatandaslar-geceyi-araclarinda-geciriyor-5587049","pageType":"yazi","pageIdentifier":5587049,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Deprem sonrasu0131 vatandau015flar geceyi arau00e7laru0131nda geu00e7iriyor"});aip('newsArticle', {"identifier":5587049,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/deprem-sonrasi-vatandaslar-geceyi-araclarinda-geciriyor-5587049/","headline":"Deprem sonrasu0131 vatandau015flar geceyi arau00e7laru0131nda geu00e7iriyor","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["CHP","deprem","Dolar","Elaz\\u0131\\u011f","Haber","Kemal K\\u0131l\\u0131\\u00e7daro\\u011flu","Malatya","Muharrem Erkek","sosyal medya","S\\u00f6zc\\u00fc"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/01/24/iecrop/deprem-iha_16_9_1579900840.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","dateCreated":1579900842,"datePublished":1579900842,"dateModified":1579900842,"info":"{"seo_news":"false"}"});