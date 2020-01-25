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Deprem sonrası vatandaşlar geceyi araçlarında geçiriyor

Elazığ’daki deprem komşu şehir Malatya’da büyük sarsıntıya neden olurken, vatandaşlar soğuk havada geceyi dışarıda geçiriyor.

00:20 -
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Deprem sonrası vatandaşlar geceyi araçlarında geçiriyor

Havanın soğuk olması nedeniyle Malatya’da vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına akın ederek, araçlarına yakıt alıp, otomobillerin kaloriferini yakarak otomobillerinde oturuyorlar. (İHA)

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