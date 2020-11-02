“Deprem vergileri, vergi borcu silinen firmalara gitti”

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, 21 yıldır toplanan ve 70 milyardan fazla deprem vergisinin başka amaçlarla kullanıldığını ve bunun büyük kısmının iktidara yakın müteahhitlere gittiğini öne sürerek, bu kaynağın içi boş inşaat ihalelerine, yandaş firmalara aktarıldığını savundu.

“BİZ DE BİLMİYORUZ DEDİLER”

Yaklaşık 1 yıl önce de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ‘1999’dan 2019 yılına kadar toplanan paranın ne kadarı depremlerin vereceği zararları önlemek için kimler tarafından ne şekillerde harcanmıştır?' diye sorduklarını hatırlatan Antmen, “Onlar da ‘Biz bilmiyoruz İçişleri Bakanlığı bilir' dedi. Biz daha sonra hem soru önergesiyle hem de CİMER aracılığıyla İçişleri Bakanlığına sorduk. Onlar da aylar sonra ‘Biz de bilmiyoruz' minvalinde yanıt gönderdi” dedi.

“ÖLÜMLERİN EN BÜYÜK SEBEBİ İKTİDARIN İHMALİ”

Antmen, Türkiye'de ağır vergi yükü altında ezilen vatandaşlara, bir de depremlere önlem alınsın diye toplanan vergilerin hesabının verilmemesinin, 6.8 şiddetinde yaşanan bir depremde dahi can kayıplarının olması, dönemin bakanlarının ‘Deprem vergisi ile yol yaptık' açıklamalarında bulunması ve mevcut Maliye Bakanlığının toplanan deprem vergilerinin nereye harcandığının bilgisine sahip olmamasının, 21 yıldır toplanan vergilerin, depreme önlem olarak kullanılmadığını ortaya çıkardığına işaret etti.

“İKTİDAR HALKA HESAP VERMELİ”

Depremler sonrasında yaşanan vergi tartışmaları sonrası AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ‘Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok' dediğini de hatırlatan Antmen şu iddialarda bulundu:

“Denetlenemeyen bir vergi harcaması ve bütçe kullanımı, demokrasilerde yeri olmayan uygulama biçimi. Halkın parasın harcıyorsun ama hesap vermiyorsun. Bu asla kabul edilemez. İktidar halka hesap vermeli. Çok büyük ihaleler alan işadamlarının yüz milyonlarca lira olan vergi borçları siliniyor, halkın parası saraylara, uçaklara, gemilere ve bütçeyi büyük zararlara sokan inşaatlara gidiyor.”