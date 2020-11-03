Depremde hayatını kaybeden babaanne ve 4 torunu gözyaşlarıyla toprağa verildi

İzmir Bayraklı’da yaşayan Nilay ve Deniz Yücel çiftinin çocukları Lena Yücel ile Vera Yücel, Emine Toklu Yücel ve Hüseyin Yücel çiftinin çocukları Feda Yücel ve Diren Yücel’e anne ve babaları işte olduğu için bakan babaanneleri Arife Yücel, cuma günü meydana gelen depremde enkaz altında kaldı.

Arama ve kurtarma çalışmaları sırasında ekipler babaanne ve 4 torununun cansız bedenlerine ulaştı. Rıza Bey Apartmanında enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Arife Yücel ve torunları Diren (3), Lena (4), Vera (6) ve Feda (10) için memleketleri Çorum’da Hacı Bektaş Vakfın’nda tören düzenlendi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİLER

Hacı Bektaş Vakfı’nda düzenlenen törenin cenaze töreninin ardından babaanne ve 4 torunu Kuşçasaray’a köyüne getirildi. Köydeki cemevinde yapılan törende ise hayatını kaybeden çocukların anne ve babaları ile akrabaları gözyaşı döküp ağıt yaktı.

2 çocuğunu kaybeden Nilay Yücel, tabutlara sarılarak “Nasıl bıraktınız beni” diyerek feryat etti. Burada yapılan törenden sonra da babaanne ve 4 torunu gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene Çorum Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Uzunoğlu, AKP İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ile Yücel ailesinin yakınları katıldı.