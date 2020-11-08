Depremden 12 devlet hastanesi ile 20 Sağlık Merkezi zarar gördü

Corona virüsü ve depremde sağlık çalışanı olmak zor olduğunu ve herkesin medet umduğunu belirten Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (BİRLİK- SEN) Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Aylardır insanüstü çaba ve gayretle pandemiyle mücadele eden İzmir deki sağlık çalışanlarımızın bir eş, bir anne olduğu unutulup sırtlarına birde depremin faturası eklendi.

Depremden dolayı İzmir'de 12 devlet hastanesi ile 20 Sağlık Merkezi zarar gördü. 100 sağlık çalışanı ve ailesi depremzede oldu. Kamu lojmanlarını depremde zarar gören kamu çalışanlarına tahsis edilmelidir” dedi.

İZMİR SAĞLIK YATIRIMLARI AÇISINDAN EN FAKİRİ

Sağlık Bakanlığının sağlık yatırımları açısından İzmir'in en fakir illerimizden biri olduğunu hatırlatan Ahmet Doğruyol şunları söyledi:

“Deprem bir doğal afettir. Öldürmez. Öldüren tedbirsizlik ve denetimsizliktir. Bugüne dek depremde 114 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği ve binin üzerinde vatandaşımızın yaralandığı açıklandı. Hasarlı binaların boşaltılmasıyla da binlerce vatandaşımız sokakta kalmıştır.

Depremden dolayı İzmir Eğitim Diş Hastanesi, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğumevi Binası, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alsancak Devlet Hastanesi, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi, Çeşme Devlet Hastanesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi hasar gördü.

Ayrıca 20 civarındaki ASM (Aile Sağlığı Merkezi) vb. sağlık kuruluşunda da hasar tespit edilmiştir. Buca devlet hastanesinin kapatılmasıyla farklı hastanelere gönderilen pek çok sağlık çalışanımız mağduriyetler yaşamaktadır.”

100 SAĞLIK ÇALIŞANI VE AİLESİ DEPREMDEN ZARAR GÖRDÜ

Yıllardır sağlık kuruluşlarının depreme dayanıksız olduğu yönündeki açıklamalarının bu depremle teyit niteliğinde olduğunu belirten Genel Başkan Doğruyol, “Depremden etkilenen yaklaşık 100 sağlık çalışanı ailesinin olduğunu tahmin ediyoruz. Sağlık çalışanlarımızın da birer depremzede olduğunu unutmayınız.

Yayınlanmış olan genelgelerle yıllık izine çıkamayan, emekli olamayan, dinlenme hakları bile ellerinden alınmış olan sağlık çalışanları tükenmişliğin son demlerine yaklaşmışlardır. Evi zarar gören sağlık çalışanlarımız için bir an önce İzmir'de yaşayan sağlık çalışanlarımızın yasal hakları olan izin vb. gibi kısıtlamalar kaldırılmalı gerekirse idari izin verilmelidir.

Görülen zarara göre öncelik sırası yapılarak lojmanlar depremzede sağlık çalışanlarımıza tahsis edilmeli. Bina hasar tespitleri bir an önce yapılmalı ve gerekli ekonomik destek bir an önce sağlanmalıdır” diye konuştu.