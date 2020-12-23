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‘Depreme dayanıksız’ diye boşaltılan TRT binası Meclis gündeminde

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) İstanbul Ulus Yerleşkesi ve Harbiye’deki İstanbul Radyosu’nun tarihi binaları depreme dayanıksız oldukları gerekçesiyle eş zamanlı şekilde boşaltılıyor. Türkiye’nin hafızası konumundaki TRT binalarının boşaltılmasını Meclis gündemine taşıyan CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, “TRT, İstanbul Ulus Yerleşkesi ile Harbiye’deki radyoevine geri dönecek midir?” diye sordu.

Güncellenme: 23:14, 23/12/2020
Haberler Gündem
‘Depreme dayanıksız’ diye boşaltılan TRT binası Meclis gündeminde

Uzun yıllar radyo yöneticiliği ve radyo programcılığı yapan, radyo – televizyon sektöründe meslek birliği yöneticiliği görevlerinde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, İstanbul'un simge yapılarından Harbiye'deki Radyoevi binasının boşaltılmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı.

Anıtsal Yapı Statüsü bulanan Radyoevi binasının 2000 yılında otel yapılmak; 2012 yılında ise Birleşmiş Milletlere tahsis edilmek istendiğini hatırlatan Kılınç, “Pandemi dönemi olmasına rağmen taşınmanın acil olarak gerçekleştirilmesi, taşınma gerekçeleri ile ilgili olarak gerekli açıklamaların yapılmaması, tadilatın yapılacağı TRT binalarının geleceği ile ilgili belirsizliklerin oluşmasına neden olmuştur. “ dedi.

75 yıldır haber, müzik, eğlence programlarıyla Türkiye'nin hafızası konumundaki binanın bir kuşak için İstanbul'un “Gizemli Evi” olduğunu belirten CHP'li Kılınç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

– TRT Harbiye Radyoevi ve TRT Ulus Televizyon binalarının depreme dayanıklı olup olmadığına ilişkin herhangi bir rapor bulunmakta mıdır? Bulunmaktaysa, hangi kurum / kuruluş tarafından hazırlanmıştır ve rapordaki tespitler nelerdir?

– TRT Harbiye Radyoevi ve TRT Ulus Televizyon binalarının depreme karşı güçlendirilmesi için ihale yapılmış mıdır, güçlendirme amaçlı tadilat süreci ne zaman başlayacak ve ne zaman tamamlanacaktır?

– Güçlendirme çalışmaları tamamlandıktan sonra TRT, İstanbul Ulus Yerleşkesi ile Harbiye'deki radyoevine geri dönecek midir? Bunun için ön görülen tarih nedir?

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