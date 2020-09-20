Dere yatağına, terminalden sonra et tesisi yapılıyor

Trabzon’un Aralıklı ilçesinde Galinama (Söğütlü) deresi kıyısına Et ve Süt Kurumu tarafından yaklaşık 45 milyon lira maliyeti olan Trabzon Et Kombinasının yapılacağı bölgede açıklama yapan, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Giresun’da yaşanan selden ders alınmadığını ifade ederek, “90'lı yıllarda bu bölgede bir sel felaketi oldu bu alan tamamen sular altında kaldı. Ama ne o gün yaşanan selden ne de yakın zamanda Giresun Dereli'de yaşanan, askerlerimizin şehit olduğu, vatandaşımızın rahmetli olduğu sel felaketinden ders alınmadığını görüyoruz” diye konuştu.

KABAHATİ VATANDAŞA YÜKLEDİLER

Giresun’da selin etkilediği ilçelerde bakanların günlerce inceleme yaptığını dile getiren Kaya, “AKP'li Bakanlar oraya gittiler, kabahati vatandaşlara yükleyen açıklamalar yaptılar. Dere yataklarına ev yapıldığı için bu sıkıntıların yaşandığını söylediler. ‘Dere yataklarına yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz' dediler. Ama bugün burada dere yatağı içinde mezbaha inşaatını yapıyorlar. Vatandaşları ‘dere yataklarına ev yapmayın’ diye uyaranlar, bu işleri yapmaya devam ediyorlar. Akçaabat Çiçeklidüz Mahallemizde Et ve Süt Kurumunun bir tesisi, yani bir kamu yatırımı dere yatağının içine yapılıyor. Bu memleketin bu milletin kıt kaynakları akıldan ve bilimden nasibini almamış insanlar tarafından dere yatakları içerisinde inşaatlara dönüştürülüyor” ifadelerini kullandı.

BU TESİSİ BU DERE YATAĞINA YAPMAYIN

Yetkilileri uyardığını dile getiren Milletvekili Ahmet Kaya, tesisin dere yatağına yapılmasından vazgeçilmesini isteyerek, dikkat çeken uyarılarda bulundu; “Buraya yaparsanız, ilk şiddetli yağışta, ilk sel felaketinde can ve mal kayıplarına neden olacağından büyük endişe duyuyoruz. Yaşanan acı tecrübeler bunu gösteriyor. Aklı, bilimi ve geçmişte yaşanan acı tecrübeleri yok saymayın. Ama birileri bizim bu uyarılarımızdan rahatsız oluyor ve ‘CHP yatırım yapılmasını istemiyor' diyerek vatandaşlarımızı aldatmaya çalışıyor. Biz bu ülkede yatırım yapılsın, çivi çakılsın, fabrikalar, sanayi tesisleri açılsın, istihdam yaratılsın istiyoruz. Kaynaklarımız verimli kullanılsın istiyoruz. Yapılan işler akıl ve bilimin yol göstericiliğinde yapılsın istiyoruz. Yapılan işler projeli yapılsın, bu işin uzmanları dinlensin, görüşleri alınsın, dere yataklarına bu yatırımlar yapılmasın istiyoruz. Trabzon'un bu mezbahaya ihtiyacı vardır ama yapıldığı yer son derece yanlıştır. Bu projeye kimler ve nasıl onay vermiştir? Nereden hangi uzmandan görüş alınmıştır? DSİ'nin raporları dikkate alınmış mıdır? Bu soruların cevabını merak ediyoruz”

BELEDİYE DE DERE YATAĞINA TERMİNAL YAPIYOR

Milletvekili Ahmet Kaya, AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediyesinin de Değirmendere vadisine yapılacak olan yeni terminal projesini meclisten geçirdiğini hatırlatarak, “En büyük zarar dere yataklarına veriliyor. Bunlardan ders alalım. Trabzon’da terminal yapılmak istenen yer de dere yatağının içindedir. Bu yanlışı yapmayın, geleceğimizi karartmayın, vazgeçin dedik. Ama proje meclisten geçti. Kısa vadeli düşünüp proje yapıyorlar. Önümüzde ki 50-100 yılı düşünerek yatırım yapın. Milletin parasını heba etmeyin” şeklinde konuştu.