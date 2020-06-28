Devlet bankalarının reklam politikasına eleştiri: İzlenmeyen TV’lere niye reklam veriyorsunuz?

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, Halkbankası ve iştiraklerinin 2017-2018 yılı bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü KİT Alt Komisyonu toplantısında Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın reklam politikasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Sertel, “Hangi verilere göre reklam veriyorsunuz? Satılmayan gazetelere, izlenmeyen televizyonlara reklam verme nedeniniz nedir? Talimat mı alıyorsunuz” diye sordu.

RTÜK BAŞKANI'NIN BANKADA İŞİ NE?

Bankanın müşterisi olarak Halk TV, KRT TV, Tele1 gibi kanallarda, Sözcü, Aydınlık, Evrensel, Yeniçağ gibi gazetelerde ve yerel basında devlet bankalarının ilan ve reklamlarına rastlamadığını ifade eden Sertel, bilgi ve deneyimi olmamasına rağmen Halkbank yönetimine atanan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in izlenirlilik oranına göre reklam verilecek kanallar hakkında yönetime bilgi vermesini istedi:

* Baskılar sonucunda TÜRKSAT'taki yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan RTÜK Başkanı, bankacılık konusunda bilgi ve deneyimi olmamasına rağmen Halkbankası yönetimine atandı. Kanallara ceza yazmayı bilen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, en çok izlenen kanallar hakkında yönetime bilgi versin.

MÜŞTERİLERİ DEĞİL YANDAŞLARI DÜŞÜNÜYORLAR

* Reklamlar da sadece yandaşa değil izlenirlilik ve okunurluk ölçüsüne göre hakkaniyetle dağıtılsın. Ben bankanızın müşterisi olarak izlediğim kanallarda ve okuduğum gazetelerde Halkbank dahil olmak üzere devlet bankalarının reklamına rastlamadım. Birçok vatandaşımız da bankanızın müşterisi olduğu halde yandaş kanalları izlemediği için bankanızın reklamını görmüyor. Kampanyalardan haberdar olamıyor. Siz tüm müşterilerinizi düşünmüyor, yandaş kanal ve gazeteleri beslemeye bakıyorsunuz. Bu politikanızı müşteri odaklı yaklaşımınız ölçüsünde yeniden gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum.