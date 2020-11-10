Devlet erkânı Ata’nın huzurunda

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret ederek, Ata’nın huzuruna çiçek bıraktı. Anıtkabir’deki törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine çiçek bırakmasının ardından saatler 09.05’te saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu. Erdoğan ve beraberindeki heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

ERDOĞAN: RUHUN ŞAD OLSUN

Erdoğan buradaki deftere şu ifadeleri yazdı: Vefatının 82’inci senei devriyesinde İstiklal Harbimizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle anıyoruz. Milletimizin varlık-yoklum mücadelesini zaferle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal ve kahraman silah arkadaşları milletimizce yad edilecektir. Gelecek kuşaklara daha müreffeh, itibarlı ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun.