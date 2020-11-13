Devlet hastanesinde metrelerce Covid-19 test kuyruğu

İstanbul'da bugün öğlen saatlerinde Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler salgındaki durumun ciddiyetini ortaya koydu. Covid-19 testi yaptırmak isteyen vatandaşların metrelerce kuyruk oluşturduğu görüldü.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, “Sıkıntı büyük… Haydi usanmadan bıkmadan maske-mesafe-hijyen(temizlik)” notunu düştü.

“COVİD'Lİ HASTALAR HASTANE HASTANE DOLAŞIP YER ARIYOR”

Corona virüsü yenen Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu da, “İstanbul'da durum çok sıkıntılı” diyerek vatandaşları uyardı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tutluoğlu, “Covid'li hastalar hastane hastane dolaşıp yer arıyorlar. Özel hastanelerde bile yatış sıraları olmaya başladı. Solunum yetmezliğinde doktor, bir arkadaşımıza 24 saattir yatak ayarlanamadı. Yoğun Bakım yatağı da çok zorlanarak bulunabiliyor” ifadelerine yer verdi.

İlginizi Çekebilir Corona aşısını bulan Şahin: Biz siyaset yapmıyoruz! Aşı virüsün başını ezecek