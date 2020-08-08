Devlet toplantısını AKP’de yaptılar

Yozgat’ta Millet Bahçesi yapılması planlanan Menekşe Evleri’nde mağdur edilen hak sahipleriyle yapılan toplantının adresi AKP İl Başkanlığı oldu. Toplantıya AKP Milletvekili Yusuf Başer ve parti yöneticileri katıldı.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, resmi toplantının AKP İl Başkanlığı’nda yapılmasını eleştirdi ve “Mağdur vatandaşın üzerinde baskı kuruluyor ?” dedi.

“Uzun zamandır Yozgat gündeminde olan yerine Millet Bahçesi yapılması planlanan Menekşe Evleri hak sahipleri ile bir uzlaşma toplantısı yapıldı. Toplantı AKP’nin İl Başkanlığı’nda yapılıyor” diyen Ali keven şunları kaydetti:

“ORAYA DA AKP TABELASI ASIN”

* Projenin muhatabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Yozgat Belediyesi olmasına rağmen toplantının yapıldığı yerin AKP İl Başkanlığı binası olmasının sebebi nedir?

* Belediye Başkanı Celal Köse acaba kendisini hâlâ AKP İl Başkanı olarak mı görüyor? AKP Milletvekili ile birlikte hak sahiplerini parti binasına çağırmakta amacınız nedir?

* Üzerlerinde baskı mı oluşturuyorsunuz? Bunca hak sahibi yeterince mağdur edildi. Yozgat Belediyesi’nin tabelasını kaldırın oraya da AKP tabelası asın.