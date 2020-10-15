Dikey bahçelerin sökülmesine karşı çıkan AKP, parka benzin istasyonu açacak

İBB Meclisi ekim ayı oturumunun ikinci bileşiminde gündeme gelen plan değişikliği ile Çekmeköy Belediyesi'ne ait 2900 metrekarelik park alanı iptal edilerek “Akaryakıt ve servis tesis alanı” olarak düzenlendi. İptal edilen park yerine de 2 km uzaklıkta “belediye hizmet alanı”nın bin 400 metrekaresi park ilan edildi. Plan değişikliğine, Yeşil Alanlar ve Tesisler Yapım Müdürlüğü donatı alanı miktarının azaltılması nedeniyle olumsuz görüş verdi. Ulaşım ve trafik yükünün artacağı gerekçesiyle de Ulaşım Planlama Müdürlüğü olumsuz görüş bildirdi. Plan değişikliği AKP-MHP grubunun oyları ile meclisten geçti.

“YATAY YEŞİL ALAN”

Oylama sırasında konuşan CHP'li İBB Meclis Üyesi Murat Cirav “Burası özellikle belirtmek istiyorum, yatay yeşil alan. Aynı zamanda deprem toplanma alanıdır. Aynı yer 8 Temmuz 2020 tarihinde Çekmeköy Belediye Meclis kararında, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bina yapılmak üzere karar verildi. Şimdi aynı dosya akaryakıt istasyonu yapılmak üzere İBB'ye geldi. SGK'ya da tahsis edilmişti. SGK dolandırıldı mı dolandırılmadı mı ne oldu bilmiyoruz. Pazartesi günü dikey bahçelerden bahsetti arkadaşlar, yeşil alanı o kadar çok methettiler. Şimdi burada çocuk parkı var, yeşil alan var niye bunu akaryakıt istasyonu yapıyorsunuz?” diye sordu. Rant için böyle bir karar alındığını dile getiren Cirav, arazinin çocuk parkı olarak kalmasını önerdi.

“1994'TE CHP 28 AKARYAKIT DOSYASI GEÇİRDİ”

İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Yüksel Akyol, 1994 yılında yerel seçim öncesi son meclis toplantısında CHP'nin bir günde 28 akaryakıt istasyonu dosyasını meclisten geçirdiğini söyleyerek kararı savundu. Akyol “Biz 12 yıldır bir ilke uyguluyoruz şahıslara akaryakıtla ilgili tek bir yer vermedik. Rant dediğimiz şey belediyeye kalacak olan bir yerdir” dedi.

“İFLAS ETMİŞ TÜCCAR” BENZETMESİ

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “İflas etmiş tüccar döner eski hesaplara bakar. Yüksel beyin hesabı da böyle oldu. Bugün bir gerçek var önümüzde. Çocukların oynadığı park alanı akaryakıt istasyonunu yapıyor musunuz? Yapıyorsunuz. Söyleyecek başka bir şey yok” karşılığını verdi.

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