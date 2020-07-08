Dikkat! Bu çiçeği koparana 48 bin lira ceza kesiliyor…

Türkiye’de bazı bölgelerde olduğu gibi Şile'de de sahil kesimini süsleyen kum zambağı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya…

Dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bitkiler arasında gösterilen ve koruma altına alınan kum zambakları, Şile'de sahil kesimlerini süslüyor. Kum zambakları, hem Şile halkının hem de Şile'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Endemik bitki türü olan ve ülke dışına çıkarılması yasak olan kum zambağı, koruma altına alınarak devamlılığı sağlanmaya çalışılıyor. Kum zambağını koparan kişilere 48 bin 625 lira ceza kesiliyor. (İHA)