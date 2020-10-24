Dilek İmamoğlu: Sağlık durumumuz iyi

Dilek İmamoğlu, corona virüsüne yakalanan eşi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun son durumunu paylaştı.

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Dilek İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Eşim ve ailemizle ilgili olarak bu süreçte bizi arayan, soran, sevgi dolu mesajlarını ileten herkese çok teşekkür ediyorum.

* Sağlık durumumuz gayet iyi. Eşim Ekrem İmamoğlu’nun sağlığı ile ilgili ilerleyen günlerde daha da güzel haberleri sizlerle paylaşmak dileğiyle.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu’nun ailesi ve yakın çalışma arkadaşlarına yapılan corona virüsü testi sonucunun negatif çıktığını açıklamıştı.

BAKAN KOCA’DAN TEDBİR ÇAĞRISI

Sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halka tedbir çağrısında bulunmuştu.

Bakan Koca, paylaşımında “COVID-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince arayıp, geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’na buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bu vesileyle, salgının yayıldığı İstanbul’da halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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