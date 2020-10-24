Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dilek İmamoğlu: Sağlık durumumuz iyi

Dilek İmamoğlu, corona virüsü testi sonucu pozitif çıkan eşi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve kendi sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dilek İmamoğlu, "Sağlık durumumuz gayet iyi. Eşim Ekrem İmamoğlu'nun sağlığı ile ilgili ilerleyen günlerde daha da güzel haberleri sizlerle paylaşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Sözcü İstanbul
Güncellenme: 22:22, 24/10/2020
Haberler Gündem
Dilek İmamoğlu: Sağlık durumumuz iyi

Dilek İmamoğlu, corona virüsüne yakalanan eşi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun son durumunu paylaştı.

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Dilek İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Eşim ve ailemizle ilgili olarak bu süreçte bizi arayan, soran, sevgi dolu mesajlarını ileten herkese çok teşekkür ediyorum.

* Sağlık durumumuz gayet iyi. Eşim Ekrem İmamoğlu’nun sağlığı ile ilgili ilerleyen günlerde daha da güzel haberleri sizlerle paylaşmak dileğiyle.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu’nun ailesi ve yakın çalışma arkadaşlarına yapılan corona virüsü testi sonucunun negatif çıktığını açıklamıştı.

BAKAN KOCA’DAN TEDBİR ÇAĞRISI

Sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halka tedbir çağrısında bulunmuştu.

Bakan Koca, paylaşımında “COVID-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince arayıp, geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’na buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bu vesileyle, salgının yayıldığı İstanbul’da halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

İlginizi ÇekebilirEkrem İmamoğlu'nun corona virüsü testi pozitif çıktıEkrem İmamoğlu'nun corona virüsü testi pozitif çıktı İlginizi ÇekebilirBakan Koca'dan İmamoğlu açıklamasıBakan Koca'dan İmamoğlu açıklaması
Corona istanbul İstanbul Büyükşehir Belediye Sağlık Sağlık Bakanı sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:22:18,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more