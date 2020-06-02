Diş hastaneleri açıldı mı? İşte dişçilerin açılacağı tarih…

1 Haziran’ın gelmesiyle birlikte, normalleşme süreci kapsamında cafe, restoran, AVM ve daha birçok işletme kapılarını yeniden müşterilere açtı. Aşamalı olarak devam eden süreçte önümüzdeki günlerde de başka işletme ve kuruluşlar açılmaya devam edecek. Şu an kapalı olan yerler arasında en çok merak edilen dişçilerin durumu oldu. Peki diş hastaneleri ne zaman açılacak?

DİŞÇİ VE DİŞ HASTANELERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Normalleşme takviminde dişçilerin ne zaman hasta kabulüne başlayacağına dair bir bilgi bulunmamakla birlikte diş hekimlerinin ve fizyoterepistlerin 1 Eylül’de göreve başlaması planlanıyor.

SALGIN SIRASINDA UYULMASI GEREKEN DENTAL İŞLEMLER PROSEDÜRÜ ŞU ŞEKİLDE;

“Acil” olarak tanımlanan diş hekimliği işlemleri için başvuruda bulunan hastanın covid-19 enfeksiyonu ile uyumlu semptomları (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı) yoksa uygun protokoller ve kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılarak muayenesinin yapılması gerektiği bildirildi.

Covid-19 tanısı alan hastalar içerisinde acil tedaviye ihtiyaç duyanların işlem öncesi değerlendirmelerinin, hastayı takip eden hekimi ile yapılması ve tedbirlere birlikte karar verilmesi gerektiği belirtildi.

Hastada Covid-19 enfeksiyonu ile uyumlu semptomlar mevcutsa tedavinin, Covid-19 hastaları için ayrılan iyi havalandırılmış bir tedavi ünitesinde yapılması gerektiği ifade edildi.

Olası/kesin Covid-19 hastaları ve karantinada olan temaslıların acil bir durum olmadıkça tedavilerinin ertelenmesi gerektiği vurgulandı.