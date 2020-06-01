Diyanet yerli mal istemedi!

Diyanet'in Elazığ'da yaptırdığı 58.7 milyon liralık külliyenin teknik şartnamesi ortaya çıktı. Harput Külliyesi'nin bahçesi için tüm ağaçların ithal olması şartı konuldu.

İşte o şartname

Teknik şartnamede, “Fotoselli kayar kapı” için mekanizmanın tamamının ithal ve Japon menşeli olması istenirken, “Otomatik cam kayar kapılar; kullanılan mekanizma menşei olan ülkeden orijinal olarak ithal edilmeli, yerli üretim parçaya sahip olmamalıdır” ifadesine yer verildi. Diyanet'in, İl Özel İdaresi üzerinden ihale ettiği Elazığ Harput Külliyesi'nin inşaatına 2018'de başlanmıştı. Külliye'nin 58.7 milyon liraya mal olması planlandı. Külliye, Diyanet'in bölgedeki merkezi konumunda hizmet verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çıkarılan tasarruf genelgesinde yapılarda yerli malzemelerin kullanılması istenmişti. Teknik şartnameye göre Diyanet'in Külliyesi'nde kullanılacak ithal peyzaj süslemeleri ve sayıları şöyle:

11 bin metrekare çim, huş ağacı (12), meşe piramidi (12), tijli süs armudu (14), çitlembik (22), karaağaç (21), tijli meşe (20), sığla (30), piramit mazı jumbo (11), ters sedir pendula (5), leylandi jumbo (10), ponpon leylandi (17), oya ağacı(8), Toros sediri (60), sprila şimşir (43), gladiçya (8), kırmızı yapraklı akçaağaç (6), lale ağacı (5), salkım söğüt (2), ters mavi sedir (2), extra ithal gürgen jumbo (3), ters huş yongi (1)