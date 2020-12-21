Diyanet’ten efendi beyefendi skandalı

Türkiye Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi'nde skandal tanımlar yer aldığı ortaya çıktı. Kitapta, Atatürk ve Kuvay-ı Milliye kuvvetleri için ölüm fetvası çıkaran Şeyhülislam Dürrizade Abdullah için “Beyefendi”; Sevr Anlaşması'nı destekleyen, “Yunan ordusu halifenin ordusudur, asıl kafası koparılacak mahlukat, Ankara'dadır” diyen Şeyhülislam Mustafa Sabri için “Efendi” tabiri kullanıldı.

MUSTAFA SABRİ ÇAĞDAŞMIŞ

Vatan hainliğiyle suçlanan her iki ismin Atatürk ve Milli Mücadele'ye yönelik hakaret ve iftiralarına tek kelime yer verilmezken Mustafa Sabri için sadece “Milli Mücadele hareketinin karşısında yer almakla isabetsiz bir yol izlemiştir” ile “Bazen haksız suçlamalarda bulunarak yanlış sonuçlara varmıştır” denildi. TDV İslam Ansiklopedisi'nde, Mustafa Sabri “çağdaş İslam düşünürleri arasında” gösterildi.

ÜSTÜ KAPALI DEĞİNİLDİ

Kitapta Dürrizade'nin, Atatürk ve Kuvay-ı Milliyeciler'e yönelik ölüm fetvasına ise üstü kapalı değinildi ve şu ifadelere yer verildi: “İstanbul'da Damad Ferid Paşa kabinesi Anadolu hareketine karşı sert bir tavır takınmış, Abdullah Beyefendi daha temkinli davranmışsa da Damad Ferid hükümetinin Kuva-yi Milliye aleyhine çıkarmış olduğu beş fetvayı imzalaması ile tavrını ortaya koymuştur.”