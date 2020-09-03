Diyanet’ten ‘Fatih Nurullah’ açıklaması: Şeref yoksunu, hain, zalim…

12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık tarikat lideriyle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan da açıklama geldi. Olayın yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada şöyle denildi;

* Önceki gün bir ilçemizde yaşandığı medyaya yansıyan ve bir çocuğumuzun istismarı söz konusu olan vahim olayı yakından takip etmekteyiz.

* Yargıya intikal eden bu olayın adli mercilerce en kısa zamanda tüm yönleriyle aydınlatılacağına ve hak ettiği en ağır cezanın verileceğine olan inancımız tamdır.

“ŞEREF YOKSUNU, HAİN VE ZALİM…”

* Bu vesileyle şu hususları hatırlatmayı bir vazife olarak görüyoruz; Allah'ın bizlere en değerli emaneti olan çocuklarımız, güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümeyi, her türlü ihmal ve istismardan korunmayı hak etmektedir.

* Bu nedenle çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir.

“DİN İSTİSMARCILARINA KARŞI UYARIYORUZ”

* İlim ve irfan ile alakası olmadığı halde, kendilerine menfaat devşiren din istismarcılarına karşı da aziz milletimizi bir defa daha uyarıyoruz.

* Hem dini duygu ve değerlerimizin hem de gözbebeğimiz olan çocuklarımızın istismara karşı korunması için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz.

NE OLMUŞTU? Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk mahallesinde yaşayan ve kendini Uşşaki tarikatı lideri olarak tanıtan Fatih Nurullah, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle geçen perşembe günü tutuklanmıştı. Sapık tarikat liderinin, mağdur çocuğun babasını olayı örtbas etmeye ikna etmeye çalışırken kullandığı ifadeler ise mide bulandırmıştı. SÖZCÜ'ye konuşan 12 yaşındaki çocuğun babası F.A., Fatih Nurullah'ın 2019 Temmuz ayından itibaren küçük kızı istismar etmeye başladığını ve olayı örtbas etmek için de kendilerine 70 bin lira teklif ettiğini söylemişti.

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