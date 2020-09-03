Diyanet’ten ‘Fatih Nurullah’ açıklaması: Şeref yoksunu, hain, zalim…

12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık tarikat lideriyle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan da açıklama geldi. Olayın yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada şöyle denildi;
* Önceki gün bir ilçemizde yaşandığı medyaya yansıyan ve bir çocuğumuzun istismarı söz konusu olan vahim olayı yakından takip etmekteyiz.
* Yargıya intikal eden bu olayın adli mercilerce en kısa zamanda tüm yönleriyle aydınlatılacağına ve hak ettiği en ağır cezanın verileceğine olan inancımız tamdır.
“ŞEREF YOKSUNU, HAİN VE ZALİM…”
* Bu vesileyle şu hususları hatırlatmayı bir vazife olarak görüyoruz; Allah'ın bizlere en değerli emaneti olan çocuklarımız, güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümeyi, her türlü ihmal ve istismardan korunmayı hak etmektedir.
* Bu nedenle çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir.
“DİN İSTİSMARCILARINA KARŞI UYARIYORUZ”
* İlim ve irfan ile alakası olmadığı halde, kendilerine menfaat devşiren din istismarcılarına karşı da aziz milletimizi bir defa daha uyarıyoruz.
* Hem dini duygu ve değerlerimizin hem de gözbebeğimiz olan çocuklarımızın istismara karşı korunması için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz.