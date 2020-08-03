Diyarbakır’da akıllara durgunluk veren görüntü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın corona virüsü nedeniyle yeni hasta sayılarının Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Konya’da artış eğiliminde olduğunu açıklamasının üzerinden 24 saat geçmemişken; Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde sosyal mesafe, maske kurallarının hiçe sayıldığı ve havaya rast gele ateşlerin edildiği düğünde adeta corona virüsüne davetiye çıkarıldı.

Bir gencin İstanbul'dan baba evine dönüşü ile corona virüsü tespit edilmen ilçede Şeyh Şeraffetin Mahallesinde 4 sokak karantinaya alınmıştı. Yapılan düğünle ilçeye corona virüsünün adeta yeniden davet edildiği görüntülere yansıdı. (İHA)