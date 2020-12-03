DOĞADER: ‘Bursa’nın havası temiz’ açıklaması gerçeği yansıtmıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme Merkezi’ne bağlı Sürekli İzleme Merkezi verilerine göre havası en temiz şehir Bursa oldu. DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, Bursa’nın çok kirli bir havaya sahip olduğunu iddia ederek, Bakanlık açıklamasının gerçekle ilgisi olmadığını söyledi.

“AÇIKLAMANIN GERÇEKLE İLGİSİ YOK”

“Yapılan açıklamada Bursa’nın havasının temiz olduğu açıklamasının ilk başta bir şaka olduğunu düşündüklerini söyleyen Murat Demir, “Konu hakkında çıkan haberleri okuyunca bunun ciddi olduğunu anladık. Devletimizin en önemli kurumlarından olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın böyle bir açıklama yapmasını anlayamadık. Yaz aylarında bile kirli olan Bursa havası, kışa girdiğimiz, havaların soğuduğu, evsel ısınmanın emisyonları artırdığı bu zamanlarda nasıl temiz olabilir?” dedi.

“DSÖ 50 BİRİM OLARAK HESAPLARKEN BİZİM BAKANLIK 100 BİRİM OLARAK HESAPLIYOR”

Bursa’da son 1 aydır lodos görülmediğininin altını çizen DOĞADER üyesi Murat Demir, “Sanayi ile çevrili bir şehirdeyiz, kişi başına düşen araç sayısı oldukça fazla, özellikle pandemi dolayısıyla herkes kişisel aracıyla trafiğe çıkıyor ve şehir merkezinde kapasitenin çok üzerinde bir yapı stoğu var. Hal böyleyken Bursa’nın havası temiz olamaz. Kış geldi, havalar soğudu. Evsel ısınma emisyonları arttı. Bursalılar nefes alamadığını ifade ediyor. Bakanlık açıklamasının gerçekle ilgisi yok. Bursa Türkiye’nin en kirli havasına sahip şehirlerinden biri. Dünya Sağlık Örgütü, Partikül Madde 10 (PM10) değerini 50 birim olarak almasına rağmen bizim bakanlığımız bu değeri 100 birim olarak almıştır, buna rağmen geçtiğimiz yıl Bursa’da partikül madde değeri 800-900 civarında seyretmiştir” ifadelerini kullandı.

“‘TEMİZ HAVA EYLEM PLANI’ DERHAL HAYATA GEÇMELİ”

Hava kirliliğinin özellikle pandemi günlerinde insan sağlığını tehdit ettiğini dile getiren Murat Demir, sözlerini şu şekilde tamamladı;

“Pandemi günlerinde bulunduğumuz ortamı havalandırmamız gerekiyor ama maalesef Bursa’da hava kirliliği arttığı için biz temiz hava soluyamıyoruz. Bireysel olarak alabileceğimiz önlemlerden ziyade karar vericilerin tedbir alması gerekiyor. Aslında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ortak protokolüyle hazırlanan bir ‘2020-2024 Bursa Temiz Hava Eylem Planı’ var, bir an önce o planda alınan kararların hayata geçmesi gerekiyor. Çünkü orada uygulanması gereken doğru kararlar var. Planda, bacalarında filtresi olmayan fabrikaların derhal filtre takması, filtresi olan fabrikaların bu filtreyi 7/24 kullanması, fabrikaların sürekli olarak denetlenmesi, kurallara uymayan fabrikaların da ağır cezai yaptırımlara tabi tutulması hatta gerekirse kapanması gibi kararlar var. Bunların bir an önce hayata geçmesini talep ediyoruz”