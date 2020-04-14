Doktorları kovan otel yönetiminden açıklama!

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı’nda görev yapan Doç. Dr. Serhat Güler, sosyal medya hesabından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi doktorlarının oda paralarının ödenmesine rağmen kaldıkları otelden herhangi bir açıklama yapılmadan çıkartıldığını duyurmuştu. Güler, paylaşımında ”7 gün 24 saat görev başında olan sağlık personeline saygısızlık; Novotel Zeytinburnu ücreti ödenen odalarda ailelerini korumak için konaklayan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi doktorlarını herhangi bir açıklama yapmadan otelden çıkarttı” ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU DOKTORLARA SAHİP ÇIKMIŞTI

Bunun üzerine sağlık personellerine sahip çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ”Kıymetli hocam, bu duruma çok üzüldük, sorumluluğumuzda olmayan bir otelde tatsızlık yaşamışsınız. Hemen yakındaki bir otelde yeriniz hazırlandı. Arkadaşlarım sizinle hemen iletişim kuracaklar” açıklamasında bulunmuştu.

OTEL YÖNETİMİNDEN ZORUNLU AÇIKLAMA GELDİ

Bir açıklama da bugün bahsi geçen otel yönetiminden geldi. Zorunlu açıklama başlığı ile duyurulan açıklamada, özür dilenerek sağlık çalışanlarına hemen yanındaki otelde konaklayabilecekleri duyuruldu.

İŞTE O AÇIKLAMA:

”Sosyal medya üzerinden yayılan ve Novotel Ailesi olarak bizleri derinden üzen paylaşımlar üzerine bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Novotel Zeytinburnu’nda konaklayan sağlık çalışanlarımızı istemeden üzdüysek içtenlikle özür dileriz. Canlarını hiçe sayarak toplum sağlığı için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımıza verdiğimiz önem ve değeri, ibis Eskişehir’de hizmetlerine sunduğumuz ve ibis Kayseri’de de yetkilileri hizmete sunmak üzere bilgilendirdiğimiz otellerimizle göstermiş bulunuyoruz. Sağlık çalışanlarımız acenta üzerinden gerçekleştirilen rezervasyonları doğrultusunda otelimizde konaklamaya devam etmekte olup, Novotel Zeytinburnu otelimizin hemen yanında yer alan ibis Zeytinburnu otelimiz tüm sağlık çalışanlarına hizmet verecektir. Accor Otel Grubu, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında başta sağlık çalışanları olmak üzere çalışanlarına, ortaklarına ve topluma destek vermektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”