Dominika sürprizi

CHP'li Ali Haydar Hakverdi, bilgi edinme kanunu çerçevesinde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nden 2015-2020 yılı ve 2020 yılının ilk 6 ayında yabancılara toprak satışının rakamlarını istedi.

Hakverdi'ye gönderilen cevap, ilginç bazı satışları ortaya çıkardı. Buna göre Karayip denizinde bulunan 75 bin nüfuslu ve 754 kilometrekarelik ada ülkesi Dominika devleti uyruklu 16 kişi, Türkiye'den 231 bin metrekare toprak satın aldı.

Son 5 yılda en çok toprak satın alan ülkeler arasında Ürdün, Suudi Arabistan ve Mısır vatandaşları da ilk üç sırayı paylaştı. Bu yılın ilk 6 ayında 3 milyon 141 bin 911 metrekare arazi yabancılara satıldı. 2002'den bu yana yabancılara satılan arazi miktarı ise 116 milyon metrekareye ulaştı.

Böyle giderse kendi ülkemizde turist olacağız

CHP'li Ali Haydar Hakverdi, yabancılara arsa satışını şöyle değerlendirdi: “2002'den itibaren şahıslar dışında yabancı sermayeli şirketler ve bankalara yapılan arazi satışlarını ilave ettiğimizde 18 yılda neredeyse 116 milyon metrekare arazi yabancılara satılmış durumda.

Bu rakamlar akıl alır gibi değil. Yabancılara toprak satışında var olan sınırlamalar yetersiz. Böyle giderse kendi topraklarımızda turist, tarlalarımızda ırgat olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.”