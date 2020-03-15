Dubai şeyhinin yatını haber yapan gazeteciye soruşturma

Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaime ait 110 metre uzunluğunda, 600 milyon euro değerinde İngiliz bayraklı ‘Radiant’ isimli ultra lüks motor yat Yunanistan’ın Kithira Adası’ndan Bodrum’a gelerek Kumbahçe mahallesindeki Bodrum Cruise Port Gemi İskelesi’ne demirledi.

Ultra lüks yat, bölgedeki diğer gazeteciler gibi SÖZCÜ muhabiri Yaşar Anter’in de dikkatini çekti. Yaşar Anter, yat için İzmir’den gelen 18 akaryakıt tankından 3 tanesinin içeri alındığını, diğerlerinin de liman dışında bekletildiğini bildirdi.

Anter ayrıca görgü tanıklarına dayandırarak yatta, Türkiye’nin çok sayıda sınır kapısında yapıldığı gibi sağlık ve ateşli hastalıklarla ilgili kontroller yapıldığını yazdı. Bölgede yaklaşık 40 yıldır çok sayıda başarılı habere imza atan Anter, yatın değişik açılardan çekilmiş görüntü ve fotoğraflarını haber merkezine iletti.

DUBAİ ŞEYHİ’NİN YAT HABERİNE SORUŞTURMA

Haber sonrası Yaşar Anter, sabaha karşı evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Hakkında savcılık talimatıyla ‘Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçlamasıyla işlem yapıldığını öğrendi.

Avukatının devreye girmesiyle savcılığa ifade veren Yaşar Anter, ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme Anter’in serbest bırakılmasına karar verdi.

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