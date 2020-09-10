“Dünyanın en saçma binası” olarak anılan gökdelen nerede, hangi şehirde?

1994 yılında Kahramanmaraş merkezindeki Trabzon Bulvarı’nda, Kahramanmaraş Valiliği’nin yanına yapılan Özel İdare İş Merkezi önce şehrin ardından tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı.

”DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASI” NEREDE?

Kahramanmaraş’ta iş merkezi olarak yapılan 18 katlı bina, arama motoru Google’da ‘dünyanın en saçma binası’ olarak arandığı zaman ilk sırada yer alıyor. Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde 1994 yılında hizmete giren bina, 2 bin 110 metrekare alana kurulu sarı, mavi ve kırmızı renklerle kentin hemen hemen her yerinden görünüyor.