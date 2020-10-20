EBA TV 20 Ekim canlı ders saatleri ve ders programı yayınlandı

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) şüphesiz son haftaların en sık kullanılan eğitim portalları arasında. Tüm ilkokul ile 8 ve 12. sınıflar için okullar açılsa da hala binlerde öğrenci EBA Tv’den uzaktan eğitim almaya devam ediyor. MEB’in yayınladığı takvimde ise günün canlı ders saatleri ve programı belli oldu. İşte EBA TV ders programı listesi…
EBA TV 20 EKİM DERS PROGRAMI YAYINLANDI
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI
Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.