EBA TV 20 Ekim canlı ders saatleri ve ders programı yayınlandı

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) şüphesiz son haftaların en sık kullanılan eğitim portalları arasında. Tüm ilkokul ile 8 ve 12. sınıflar için okullar açılsa da hala binlerde öğrenci EBA Tv’den uzaktan eğitim almaya devam ediyor. MEB’in yayınladığı takvimde ise günün canlı ders saatleri ve programı belli oldu. İşte EBA TV ders programı listesi…

EBA TV 20 EKİM DERS PROGRAMI YAYINLANDI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE





TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE