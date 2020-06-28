Edirne’de bir ilk: Corona virüsü tedbirli arabalı sinema

Edirne Belediyesi, corona virüsü salgını nedeniyle sinemaya gidemeyen vatandaşlar için bugün arabalı sinema etkinliklerini başlattı.

“Aracınla gel, eğlenceye katıl” sloganıyla gerçekleştirilen arabalı sinema etkinliğinin ilki bugün 21.30'da, başrollerini Kadir İnanır ve Türkan Şoray’ın oynadığı Türk sinemasının başyapıtlarından “Selvi Boylum Al Yazmalım” ile başladı.

ATEŞ ÖLÇÜMÜ VE MASKE DAĞITIMI YAPILDI

Dilaverbey Mahallesi Darül Hadis Caddesi üzerindeki 9 dönümlük arazide düzenlenen arabalı sinema etkinliğine yaklaşık 300 araçla katılan vatandaşlar, corona virüsü tedbirleri ile bir arada film izleme keyfi yaşadı. Film gösteriminden önce alana alınan araçlardaki vatandaşlar, ateş ölçer ile kontrol edilirken, maskesi olmayan vatandaşlara da belediye ekipleri maske dağıttı. Etkinlikte ayrıca vatandaşlar için özel hazırlanan biletler dağıtılırken, etkinlik ölümsüzleştirildi.

KLASİK OTOMOBİLCİLER DE KATILDI

Etkinlik öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne'de ilk kez arabalı sinema etkinliğinin düzenlendiğini söyledi. Film gösterimine katılan Trakya Klasik Otomobilciler Derneği'nin otomobillerinin de dikkat çektiği etkinlikte, vatandaşlar arabalı sinema etkinliğinden memnun olduklarını dile getirdiler.

“MUTLU İNSANLAR VİRÜSÜ YENECEK”

Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, arabalı sinema etkinliğiyle Edirne'de bir ilkin yaşandığını söylerken, “Açık havada ve arabalarda insanların birlikte olması çok güzel. Ateş ölçerlerimiz mevcut ve aynı zamanda maske kontrollerimizi de yapıyoruz. Maskesi olmayanlara maske veriyoruz. Pandemide moral ve motivasyonun da çok önemli olduğunu biliyoruz. Halkımız bu anlamda ciddi bir motivasyon sağlayacak. Mutlu insanlar virüsü de yenecek. Önümüzdeki Cumartesi Uzun Hikâye filmi ile devam edeceğiz. Daha sonra Üç Arkadaş ve Uçurtmayı Vurmasınlar ile final yapacağız. Burası 9 dönümlük bir alan ve 500 araç alıyor. Edirne Belediyesi'nin bütün ekipleri şu anda buradalar. Hepsi gereken bütün çalışmaları yaptılar. Biz çok mutluyuz çünkü Edirne için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ŞEHRİMİZ İÇİN GURUR VERİCİ”

Arabalı sinema etkinliğine Trakya Klasik Otomobilciler Derneği olarak katıldıklarını belirten İsmail Mihyaz da etkinlikte bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söylerken, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. İlk defa arabalı sinema etkinliğine katıldığını ifade eden Esra Eroğlu da heyecanlı olduğunu söylerken, “İlk defa arabada sinema keyfine tanık olacağım. O yüzden çok heyecanlıyım” dedi.

Arabalı sinema etkinliğinin Edirne'de bir ilk olduğu dile getiren Arzu Kamar da, “Biz de nostalji sevdiğimiz için en ön sırada yerimizi aldık. Birlikte çok sevdiğimiz bir kült film olan Selvi Boylum Al Yazmalım'ı izleyeceğiz. Şehrimiz için çok gurur verici bir etkinlik” sözlerine yer verdi.

ARABADAN İZLEDİLER, RADYODAN DİNLEDİLER

“Selvi Boylum Al Yazmalım” filmini arabalarından izleyen vatandaşlar, gösterim için özel hazırlanan radyo kanalından da filmin sesini dinlediler. Vatandaşların corona virüsü salgınına karşı arabalarından dışarı çıkmaması için hazırlanan gösterimde arabalar arasındaki sosyal mesafe de dikkat çekti.

18 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Arabalı sinema etkinliğinin ikinci gösterimi, 4 Temmuz Cumartesi günü saat 21.30'da Mustafa Kutlu'nun Uzun Hikâye adlı eserinden Yiğit Güralp tarafından senaryolaştırılarak sinemaya uyarlanan, başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ile Tuğçe Kazaz'ın oynadığı ‘Uzun Hikâye' ile devam edecek.

11 Temmuz Cumartesi günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek 3'üncü gösterimde ise Hülya Koçyiğit, Kadir İnanır, Halit Akçatepe'nin başrollerini oynadığı ‘Üç Arkadaş' isimli Türk sinemasının unutulmaz filmi Edirneliler ile buluşacak.

Arabalı sinema etkinlikleri, 18 Temmuz Cumartesi günü saat 21.30'da, yönetmenliğini Tunç Başaran'ın yaptığı, 1989 yapımı uzun metrajlı Türk sinema filmi olan ve 62'nci Akademi Ödülleri’nde Türkiye’nin yabancı dilde en iyi film dalında Akademi Ödülü aday adayı olarak seçilen ‘Uçurtmayı Vurmasınlar' ile final yapacak.