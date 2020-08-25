Edirne’deki okulda tedbirsizlik iddiası!

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Keşan Lisesi'nde H.S. adlı bir öğretmene corona virüsü şüphesiyle Keşan Devlet Hastanesi'nde test yapıldı. Keşan Lisesi'nde dün düzenlenen seminere katıldığı sırada rahatsızlanan H.S.'nin muayene olma amacıyla başvurduğu Keşan Devlet Hastanesi'nde akciğer tomografisinin çekildiği ve corona virüsü şüphesiyle test yapıldığı açıklandı. Olayın ilçede duyulması üzerine tedirginlik yaşanırken Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve Eğitim-Sen Edirne Şube Başkanı Özer Demir, H.S.'nin son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“TEST SONUCUNU BEKLİYORUZ”

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, H.S.'nin corona virüsü test sonucunun beklendiğini açıklayarak “Şu ana kadar corona virüsü pozitif olduğuna dair gelen bir bilgi yok. Testler yapıldı ve sonucu bekleniyor. Öğretmenimizin sağlıklı olmasını temenni ediyoruz. Sonucun pozitif çıkması halinde İl Sağlık Müdürlüğümüz ile irtibata geçerek gerekli tedbirlerimizi alırız” ifadelerini kullandı.

“TEST SONUCU BEKLENMEDEN TEDBİR ALINMALIYDI”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eğitim-Sen Edirne Şube Başkanı Özer Demir, Keşan Lisesi'ndeki öğretmenler için test sonucu beklenmeden tedbir alınması gerektiğini söylerek şöyle konuştu:

* Keşan'daki öğretmenler, test sonucunun pozitif çıkması halinde virüsün daha fazla yayılmaması için tedbirlerin alınmasını ifade ediyorlar. Bugün okullarda zümre toplantısı yapıldı. Aslında aynı toplantı, uzaktan da rahatlıkla yapılabilirdi.

* Eğitim-Sen olarak seminer döneminde yapılan işlerin uzaktan da aynı nitelikte yapılabileceğinin uyarısında bulunmuştuk. Umarız öğretmen arkadaşımız corona virüsü pozitif değildir. Süreci takip edeceğiz” .

“İZOLASYON UYGULANMALIYDI”

Dün Keşan Lisesi'nde seminere katılan öğretmenlerin, bugün de seminere katılmaya devam ettiğini belirten Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

* Herhangi bir izolasyon söz konusu değil. Böyle bir şüphe varsa izolasyon tedbirleri uygulanmalıydı. Testin sonucu çıkana kadar daha özenli olunmalıydı. İl Milli Eğitim ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin bu tedbirleri alması gerekiyor.

* Bu şekilde bir pandemi mücadelesinin olmaması gerekiyor. Bugün yapılan işler, internet üzerinden online şekilde yapılabilecek işlerdi. Eğitim-Sen olarak uyarılarda bulunmaya devam edeceğiz.

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