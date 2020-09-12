Eğer o maskeyi takmasaydım şimdi yoğun bakımdaydım

Corona virüsü, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'yı da yakaladı. Kaya, virüs kapan ilk milletvekili oldu. Sanatçı Ahmet Kaya ile aynı isim ve soyadını taşıyan ve aynı zamanda Ahmet Kaya hayranı da olan CHP'li vekil, karantina günlerini şöyle anlattı: “Benden önce de birçok siyasetçi corona virüsüne yakalandı ama paylaşmadılar. Ben saklamadım, paylaştım. Çünkü yapılması gerekenleri anlatmak gerek. Sürece katkıda bulunmayı tercih ettim. Hastalığı nasıl kaptığım konusunda net bir fikrim yok. İşimin gereği kalabalıkların içindeyim. Bu temaslarda kapmış olabilirim. Doktorum ‘Eğer temaslarınızda maske takmıyor olsaydınız, yoğun bakımda olabilirdiniz' dedi. Ailece çok dikkat etmeye çalıştık ve evde bir odamızı karantina odasına dönüştürdük. Dışarı hiç çıkmadım. Bol bol su içtim. Dikkatli beslendim. Yemeklerimi ailemden ayrı bir yerde yedim. Doktorların dediklerini yaptım.”

KURALLARA MUTLAKA UYUN

CHP'li vekil Ahmet Kaya, “Sokağa çıkıyorum, parkta yürüyüş ve spor yapıyorum. Maskemi hiç çıkarmıyorum ve eve geldiğimde ellerimi sabunlu suyla yıkıyorum. Vatandaşlara tavsiyem şu: Maskesiz asla sokağa çıkmayın. Sosyal mesafe kuralına mutlaka uyun. Ellerinizi de sıklıkla sabunla yıkayın. Kendinizi koruyun” dedi.

KIZIM İÇİN HASTANEYE GİTTİK

CHP'li vekil Ahmet Kaya, virüs kaptığını nasıl öğrendiğini şöyle anlattı: “Küçük kızım Deniz'in bir rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitmiştik. Oradaki doktor arkadaşa, boğazımda yanma olduğunu, kas ve baş ağrım olduğunu söyledim. Doktorlar tedbir amaçlı test yapmayı önerdiler. Virüse yakalandığımı ertesi gün çıkan test sonucuyla öğrendim. Daha önce 3 defa test yaptırmıştım hepsi negatif çıkmıştı.”