‘Elazığ’da bu bölgelere daha bir tane yetkili gelmedi’

SÖZCÜ’ye konuşan Yeşil, şunları söyledi:

* Ben öncelikle bütün ölen insanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabırlar diliyorum, hastalarımıza şu an yaralılara onlara da çok acil şifalar diliyorum.

* Gördük ki Elazığ’da maalesef deprem konusunda çok yetersiz kalmışız, toplum olarak öyleyiz. Çok yerde ulaşım çok geç sağlandı. Ciddi sorunlarla karşılaştık.

* Örneğin bugün, ikinci gün oldu. Elazığ’da bu bölgelere daha bir tane yetkili bize gelmedi, durumumuzu sormadılar. Ki bizler gidip soruyoruz, araştırıyoruz.

* Ne yapabiliriz noktasında katkılarda bulunabilmemiz için ne yapabiliriz, sivil toplum örgütlerine ne getirebiliriz, ne dağıtabiliriz… Oysa bize gelen yardımları ilk olarak Alevi vakıfları federasyonu, belediyeler… Biz kesinlikle bunların hepsini AFAD’a, valiliğe ve belediyeye yönlendirdik. Çünkü acil olan ihtiyaçların bir an önce orada karşılanması lazım.

* Şimdi bizim özellikle battaniye ihtiyacımız var. Afet Müdürü Osman beyi aradım. Bize göndereceklerini söylediler ama ikinci gün oldu hâlâ gelmedi.

* Bizim burada ciddi çadıra ihtiyacımız var. Çünkü insanlar korkuyor, içeriye giremiyor, içeride yatamıyor onun için hep sokaklarda.

* Havalar çok soğuk, onun için mutlaka yetkililerden yukarı mahallelere de biraz özen göstermelerini özellikle rica ediyoruz.